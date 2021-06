Vecinos de Lobete alertan de las "deficiencias" y "carencias" que tiene la zona

Han recordado que el pasado jueves el concejal de Desarrollo Urbano, Jaime Caballero explicó la tan "esperada" rotonda holandesa en Avenida de Lobete "como un gran proyecto del Ayuntamiento de Logroño", si bien han señalado que "nuestros políticos deberían escuchar un poco más a los vecinos de Logroño y en concreto a los vecinos de Lobete que llevamos años pidiendo soluciones que nunca llegan. "Está bien que se hagan mejoras como esta rotonda, pero ni con mucho es lo más urgente ni lo que necesitamos en este momento", han añadido.

Además, han apuntado que les hubiera gustado que aprovechando su visita a Lobete "se hubieran dado una vuelta en bici" y hubieran comprobado in situ todas las deficiencias y carencias que tiene esta calle y sus aledaños".

"Ni que decir tiene cual es el estado de las aceras las cuales tienen todas las baldosas sueltas, con vallas de parcelas abandonadas a medio caer que dificultan la circulación de los peatones", han criticado los vecinos de Lobete, para preguntarse por "¿cuál es el estado de la zona no soterrada del tren?", ya que "es una zona que no está urbanizada pero que no está cerrada al público, con lo cual la gente la usa para pasear y sacar a sus mascotas a pasear con el consiguiente peligro ya que esta zona como bien comentaba no está urbanizada".

Por último, "si nuestros políticos de turno se hubieran preocupado de verdad, podrían haber visto y encontrado una zona llena de basura, múltiples pintadas, colchones, solares abandonados con maleza seca y con el consiguiente peligro de incendio".