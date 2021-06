El Consejo Escolar de C-LM se renueva con un total de nueve ceses y otros tantos nombramientos

Según publica este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, los ceses que se han producido son los de Bernardino Mendoza, consejero titular en representación del profesorado de enseñanza no universitaria; Eva Garrido, consejera titular en representación de las centrales sindicales; Felipe del Río, consejero titular en representación del profesorado de enseñanza no universitaria; y Juan Antonio Toledo, consejero suplente en representación del profesorado no universitario.

Asimismo, han sido también cesados Melanie Nova, consejera suplente en representación de las centrales sindicales; Noelia Pérez, consejera titular en representación de la Administración educativa; Alberto Maldonado, consejero suplente en representación de las organizaciones patronales; Hernando Herrada, consejero titular en representación de las organizaciones patronales; y José Manuel Almeida, consejero suplente en representación de la Administración Educativa.

Mientras, han sido nombrados Alfredo Guijarro, como consejero suplente en representación del profesorado no universitario; Carlos Alberto Yuste, como consejero suplente en representación de la Administración educativa; Francisco Javier Gómez, como consejero titular en representación del profesorado no universitario; Juan Antonio Toledo, como consejero titular en representación del profesorado no universitario; y Juan Carlos Gómez, como consejero titular en representación de las centrales sindicales.

De igual modo, han sido nombrados María Jesús Antonaya, como consejera suplente en representación de las centrales sindicales; Alberto Maldonado, como consejero titular en representación de las organizaciones patronales; Isabel Tojo, en representación de las organizaciones patronales; y José Manuel Almeida, como consejero titular en representación de la Administración educativa.