La rapera Cardi B ha tenido un tenso encontronazo con un pájaro, un gran ave rapaz que se posó en uno de los extremos de su residencia y que amenazaba con llevarse como presa a uno de los perros de la artista.

En un vídeo que ella misma colgó en Twitter, se le oye gritar al pájaro: "Está mirando a mis perros... perra, no me mires porque te juro que no me hace ninguna gracia. No juegues conmigo, Voy a dispararte en el culo con una maldita pistola de aire comprimido", le advertía al animal, que permanecía impasible.

"Este es tu último día de playa por aquí. Porque si mañana vuelves llamo a control de animales", seguía lanzando advertencias al pájaro.

"Tengo tres hijos aquí [en referencia a sus perros] y te juro que si vienes por mi bebé, Fluffy... por Dios, te cocinaré el culo", amenazaba Cardi B para proteger s su perro más pequeño, un cachorro que acaba de llegar a la familia, pues los otros dos son pit bulls adultos.

"¡Oh, mierda, esa mierda volvió la cabeza!", grita en un momento dado Cardi B cuando el ave rapaz la mira. "¡Vi esa mierda! ¡Viste esa mierda, ¿verdad?!", chilla la artista a un interlocutor que no sale en cámara.

Parece ser que finalmente el incidente se quedó en un susto y que ni el pájaro ni los perros sufrieron daño alguno.