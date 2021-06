Ana María Aldón rompe a llorar al descubrir que su cuñada duda de que el padre de su hijo sea Ortega Cano

Tarde muy complicada la de este domingo para Ana María Aldón en Viva la vida. La colaboradora tuvo que saber de primera mano, de la de José Antonio Avilés, concretamente, que Conchi, hermana de José Ortega Cano, en el que pone en duda eso la paternidad del torero con respecto al hijo que tiene con ella.

Su reacción en directo fue que se le saltaron las lágrimas, ya que, muy afectada ante los supuestos audios que el colaborador aseguró haber escuchado, ella no daba crédito.

Según Avilés, este audio "lo tiene un periodista que trabaja en una revista". "No sé se va a publicar, es de hace tiempo", indicó.

La información hace referencia a los rumores que salieron a la luz cuando la exsuperviviente se quedó embarazada de su marido y torero, pero no se sabía de dónde venía. Hasta ahora, ya que, supuestamente, el origen ha sido su cuñada, algo que le provocó las lágrimas en directo.

"Esto es lo que más duele, no lo perdono. Lo demás, lo que quieras, pero eso no", dice Aldón, muy dolida tras saber que fue su cuñada que sembró las dudas sobre ella.

Además, contó que, cuando salió este rumor a la luz, ella misma le propuso a Ortega Cano hacerse las pruebas necesarias para probar que no era cierto, pero el diestro se fiaba de ella. "Me dijo que no hacía falta", relató Aldón en el programa que presenta Emma García.