Un incendio provoca el pánico de los concursantes de 'Supervivientes'

Los concursantes de Supervivientes pasan estos días en una localización complicada, la llamada Playa Destierro, un pequeño rincón de uno de los Cayos Cochinos, donde la falta de espacio está haciendo mella en ellos y limita sus movimientos.

Hace pocos días el grupo trataba de hacer fuego en un día de mucho viento y finalmente lograron hacer llama, con la mala suerte de que el viento dispersó varias pequeñas brasas.

Esas teas incendiaron varias de sus posesiones, como por ejemplo la esterilla sobre la que duermen o varias prendas de ropa.

El humo y los diversos focos crearon el pánico y la descoordinación, hasta el punto de que Alejandro Albalá estuvo a punto de alcanzar a su compañero Gianmarco con una sudadera en llamas, cuando trataba de tirarla al mar.

"La primera regla si tienes algo encendido no lo tiras contra una persona que soy yo. Más vale que me he movido porque me quemabas", le ha recriminado el italiano. "No te lo he tirado a propósito, quería tirarlo al agua", ha explicado el ex de Isa Pantoja.

Las brasas y la tensión del momento también provocaron una discusión entre Melyssa y su ex Tom Brusse, cuando ella trató de advertirle de que había un carboncillo encendido cerca de él.

"¡Cuidado con la brasa Tom, tienes una brasa en tu pie!", le gritaba la concursante. "¿Me puedes dejar hacer el fuego por favor? ¿Tendremos que comer, no?", le reprochaba él.