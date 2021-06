'Socialité' abre el diario secreto de Mila Ximénez: Isabel Pantoja, Encarna Sánchez y su gran amor, José Sacristán

Mila Ximénez falleció el pasado miércoles a los 69 años víctima de un cáncer de pulmón. Desde el momento en que se conoció la triste noticia, muchos han sido los homenajes que la periodista y escritora ha recibido.

Sobre todo en Mediaset, grupo para el que trabajaba desde hacía muchos años, colaborando en programas como Sálvame.

Este domingo, otro de los espacios de Telecinco, Socialité, dio una información relevante sobre la periodista, ya que ha tenido acceso a la biografía que Mila Ximénez escribía en forma de diario y en la que revelaba lo que sentía sobre las personas importantes que han formado parte de su vida, como Encarna Sánchez, Isabel Pantoja o José Sacristán.

"Encrna trataba a la Pantoja con cierto desprecio por su incultura"

Según el programa que presenta María Patiño, en el año 2005, Mila hablaba de la tonadillera como "una víctima de Encarna Sánchez". Además, la culpaba de su enemistad con la locutora radiofónica, de quien escribía, según la información del programa, que "trataba a la Pantoja con cierto desprecio por su incultura". Asimismo, Mila asegura en ese diario que el entorno de Encarna "odiaba a la Pantoja por ser la causante de sus ataques de ansiedad".

En su diario, la ex de Santana también habla de un gran amor, el actor José Sacristán, de quien se enamoró a raíz de una entrevista. "Me atrapaba su mirada y cómo fruncía el ceño cuando le hacía sentir incómodo".

"Le quise, me interesó y me fascinó"

"Fue un gran amigo, seguramente un buen amate, y, sobre todo, un hombre que me devolvió la capacidad de admirar", dice de él. "Le quise, me interesó y me fascinó. Tenía un sentido del humor difícil de encontrar, ya que admiraba la ironía con el chiste como solo puede hacerlo alguien desde la inteligencia", escribió del intérprete.

También revela cuáles fueron los motivos que les hizo romper su relación, ya que él quería una vida más tranquila y aquí chocaron: "Siempre le he recordado con un inmenso cariño".