Julia Janeiro ha dicho basta. La joven ha estallado como nunca en las redes sociales, donde, además, ha enseñado el mensaje que ha recibido por parte de una seguidora y que han hecho que brotara en internet.

La hija de Jesús Janeiro y María José Campanario compartió un comentario en el que una seguidora lamenta que "se desnude tanto para ganar seguidores" y se escuda en que es "un consejo como mujer", "Respétate y, si no, luego no llores ante las críticas", le dice la hater contundente.

Un comentario que ha hecho estallar la joven influencer. "Mensajes así me llegan continuamente. Para empezar, como mujer, puedo hacer y enseñar lo que me parezca o no. Como mujer, puedo tomar las decisiones que vea convenientes. Y, como mujer, muchas de vosotras tendríais que evitar hacer este tipo de comentarios dañinos hacia otras mujeres. Queréis respeto e igual, pero entre nosotras somos las peores", escribe en sus stories de Instagram.

El mensaje de Juls Jainero en Instagram. INSTAGRAM

"Lo mejor de todo es que todos esos comentarios que recibo vienen de mujeres que por edad podrían perfectamente ser mi madre e incluso mi abuela. Hay que cambiar mucho el chip", concluye, visiblemente afectada.