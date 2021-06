Los contundentes 12 segundos de Rocío Flores en la reaparición de Antonio David: "Gracias por ser mi padre"

Fueron solo 12 segundos. 12 contundentes y altamente significativos segundos en los que Rocío Flores se posicionó públicamente en la guerra que mantiene el clan familiar.

Este domingo se produjo la reaparición de Antonio David Flores, que rompió su silencio después de la emisión del documental de Rocío Carrasco en Telecinco. Lo hizo en un canal de YouTube, entrevistado por los youtubers Javi Oliveira y JuanjoVlog.

En ella, el ex guardia civil se defendió de las acusaciones de maltrato hacia su exmujer y atacó a los que fueran sus compañeros en Mediaset. "Se me ha defenestrado, se me ha despedido públicamente, se me ha destrozado la vida, se me ha señalado públicamente ante todo un país", dijo el excolaborador de televisión en la entrevista. "La gente ha visto una absoluta barbaridad, igual me sale llamarle terrorismo mediático, acoso mediático, un linchamiento mediático".

"Jamás trabajaré para La Fábrica de la Tele. Jamás. El daño que se me ha hecho es irreparable. El daño que se le ha hecho a mi familia no tiene nombre. Han provocado un odio hacia mí y hacia mi familia que lo he sufrido en mis carnes. En qué cabeza cabe convertir a una persona que ni siquiera ha sido juzgada por violencia de género, en culpable, a quién se le pasa por la cabeza que esa maquinaria de La Fábrica de la Tele a más de 40 horas a la semana con la capacidad de destruir a una familia, provocar ese odio a una familia", señaló.

"Yo tengo familia, una hija de 8 años. Quién repara eso. No soy un maltratador, jamás he maltratado a una mujer, jamás en mi vida. ¿Cómo se me puede comparar a mí con José Bretón, que es un asesino, un hijo de puta? ¿Cómo se me puede comparar a mí con Gimeno? Lo único que he hecho ha sido arropar a mis hijos, darles cariño y darles una educación. Jamás haría daño a mis hijos. Quién restituye eso, de qué forma", dijo, entre otras cosas, Antonio David.

"Decirte solamente que sé que para ti esto está siendo muy duro y solamente quería decirte que te quiero con todo mi corazón y que gracias por ser mi padre"

Entonces, uno de sus entrevistadores recibió un audio de Whatsapp muy especial para el excolaborador. Era su hija mayor, Rocío Flores Carrasco, todo este tiempo también en el ojo del huracán.

Muy orgulloso puede estar tu padre de ti @rotrece



#EntrevistaADF Gracias a ti por ser tan buena hija, Rocío. pic.twitter.com/7cR6LBehAS — Modo_Cotillitas 💙 (@Juan39942280) June 27, 2021

El mensaje no pudo ser más contundente, ya que, públicamente, deja bien claro de qué parte está la joven colaboradora de programas como Supervivientes o El programa de Ana Rosa.

"Decirte solamente que sé que para ti esto está siendo muy duro y solamente quería decirte que te quiero con todo mi corazón y que gracias por ser mi padre". 12 segundos muy significativos con los que da la espalda a su madre y 'abraza' a su padre en los momentos más difíciles para el ex guardia civil.