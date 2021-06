Muere Johnny Solinger, cantante que sustituyó a Sebastian Bach en Skid Row

Johnny Solinger, el ex cantante del grupo de heavy metal Skid Row, ha muerto este sábado a los 55 años de edad a causa de una insuficiencia hepática, tal y como anunció la propia banda.

"Nos entristece escuchar la noticia la muerte de nuestro hermano Johnny Solinger. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y fans. Buena suerte, Singo. Saluda a Scrappy de nuestra parte", escribió la banda en un mensaje en Instagram.

Solinger abrió una cuenta de mecenazgo en GoFundMe el mes pasado para ayudar a pagar sus tratamientos. Escribió: "Es con gran pesar que debo hacer saber a todos lo que está pasando conmigo y mi salud. Estuve hospitalizado durante el último mes. Me han diagnosticado insuficiencia hepática. Y el pronóstico no es tan bueno. Como ocurre con la mayoría de los músicos, no tengo seguro médico y es muy difícil obtener la atención adecuada sin él".

Skid Row tuvo un gran éxito a finales de los 80 y 90 con sus dos primeros álbumes: Skid Row y Slave To The Grind. Sus mayores éxitos, Youth Gone Wild y 18 and Life vendieron juntos 20 millones de álbumes.

Solinger se convirtió en miembro de Skid Row en 1999, reemplazando a Sebastian Bach. Se quedó hasta 2015 cuando fue reemplazado por el excantante de TNT Tony Harnell.

Participó en varios álbumes de Skid Row, incluido Thickskin, Revolutions Per Minute, United World Rebellion y Rise Of The Damnation Army. A Solinger le sobrevive su esposa, Paula Marcenaro Solinger.