Cantabria cree que habrá un "repunte" de casos en verano, pero descarta una quinta ola

"Yo espero que no, yo espero que no sea una ola como tal, habrá repunte de casos y, sobre todo, aquí el tema clave es la repercusión que tenga sobre los servicios sanitarios", ha manifestado Rodríguez en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, que se ha referido a la "repercusión" que tengan estos contagios en Atención Primaria y los ingresos hospitalarios. "Yo espero que no sea ni parecida a las olas que hemos pasado ya", ha dicho.

El consejero también se ha mostrado "preocupado" por la expansión de la variante Delta en España, que aunque todavía es "incipiente" ha advertido que "es previsible que aumente".

"No está claro que produzca más muertes ni mayor gravedad, pero a nosotros en el único brote que tuvimos sí que nos produjo un importante número de hospitalizaciones", ha reconocido.