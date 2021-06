Fabiola Martínez responde a la confesión de Bertín Osborne: "Tiene a su familia, pero no como antes"

Bertín Osborne ha hecho una de sus confesiones más sinceras y desgarradoras sobre su vida tras su separación de Fabiola Martínez el pasado mes de enero tras 20 años de amor y dos hijos en común.

Y es que, sin dudarlo, el cantante desvelaba que lo que más le pesa de esta nueva situación es no tener una familia a su lado, algo que, en palabras del presentador, le hace sentir "muy jorobado".

Ahora, por primera vez, Fabiola Martínez se pronuncia sobre estas impactantes declaraciones del que ha sido su pareja durante 20 años, asegurando que desconocía todo lo que había dicho.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la venezolana afirmó que "él (Bertín) tiene familia. No la tiene como antes pero la tiene".

A preguntas de los periodistas, Fabiola Martínez dijo que Bertín Osborne "viene bastante a menudo a casa a ver a los niños" y preguntada acerca de si el presentador tiene en ella a su familia, respondió: "Claro que sí, siempre".

A Fabiola también le preguntaron acerca de si había habido algún avance en el tema del divorcio: "Todavía no, estamos en ello", dijo. "No hay ningún problema pero la verdad es que nos lo estamos tomando con calma", aunque cierra la puerta a una hipotética reconciliación: "No, que va".