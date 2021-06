Adif oferta mediante concurso el arrendamiento de una nave industrial en Bobadilla

El objetivo de este concurso, según han explicado desde Adif en una nota, es poner en valor unas instalaciones de uso industrial, situadas en un área estratégica para la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), tanto para las líneas de ancho convencional como para las de alta velocidad. Esta ubicación en el eje principal ferroviario de Andalucía le confiere un gran potencial para el desarrollo de actividades relacionadas con la explotación ferroviaria.

Por ello, Adif quiere propiciar la instalación en esta nave de empresas ferroviarias con licencia y certificado de seguridad reconocido por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para acceso a la RFIG o empresas de mantenimiento de material ferroviario que tengan contratos de mantenimiento con empresas ferroviarias con esa licencia y certificado de seguridad.

También serán igualmente consideradas las empresas ferroviarias con licencia en otro Estado europeo y certificado de seguridad obtenido en España o bien certificado de seguridad único a los efectos de lo establecido en el Reglamento de Ejecución 2018/763, de la Comisión, de 9 de abril de 2018.

Junto a ellas también podrán participar, entre otras, empresas de mantenimiento de material ferroviario en general, o empresas que se dediquen a otras actividades.

Por otra parte, en caso de que los inmuebles objeto de arrendamiento se destinen a taller de mantenimiento de material ferroviario o instalaciones asociadas, el arrendatario estará obligado a prestar los servicios de mantenimiento de material ferroviario, pesado o no pesado, de forma no discriminatoria a cualquier operador ferroviario que se lo solicite conforme al RE2017/2177.

Esta obligación será exigible al arrendatario, aunque las instalaciones en cuestión no tengan la consideración de 'instalaciones de servicio' conforme al art. 42 de la Ley del Sector Ferroviario.

La nave industrial, de planta rectangular y una superficie construida de 19.140 metros cuadrados, se encuentra asentada sobre una parcela de suelo no urbanizable, con forma triangular, y una extensión de 61.933 metros cuadrados.

La duración del contrato de arrendamiento de ambos elementos será de 20 años, prorrogables por un período de diez años, mediante acuerdo entre las partes. El arrendamiento incluye un período transitorio previo de un máximo de dos años desde la firma, destinado a la obtención de las licencias y la ejecución de obras, construcciones e instalaciones necesarias para desarrollar la actividad del arrendatario.

El presupuesto de licitación de este contrato, tomando en consideración la renta mínima anual durante todo el período de vigencia, asciende a un total de 5.024.400 euros (IVA no incluido), repartido de la siguiente manera: una renta mínima anual de 23.700 euros (IVA no incluido) para un periodo transitorio (máximo dos años); una renta mínima anual de 237.000 € (IVA no incluido) a partir del final del periodo transitorio, desde el primer al décimo año; y una renta mínima anual de 260.700 euros (IVA no incluido), desde el undécimo al vigésimo y último año del contrato.

El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 00.00 horas del día 28 de octubre. Los interesados pueden consultar el pliego de condiciones en la página web de la entidad. Las ofertas deben ser presentadas en las oficinas de la Gerencia de Área de Patrimonio y Urbanismo Sur.