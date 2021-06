La Casa de la Provincia abre una muestra de Juan Carmona Vargas que evoca la danza por el Festival de Itálica

La muestra, que consta de un total de 58 obras realizadas en distintas técnicas, supone una nueva vuelta de tuerca en la trayectoria del artista Juan Carmona Vargas, centrado en los paisajes en trabajos anteriores, ahora se acerca a la danza contemporánea. A la inauguración han asistido Pedro Chicharro, director del Festival Internacional de Danza de Itálica 2021; así como con el autor y los coreógrafos Sandra Ortega, Seifeddine Manai, Natalia Jiménez y Álvaro Frutos, quienes han mostrado sus piezas dancísticas, en estreno absoluto, ante todos los asistentes.

El trabajo de Carmona Vargas comenzó a partir de fotografías captadas por la sensible mirada del Luis Castilla, reportero especializado en las artes escénicas y en movimiento, y que conforme avanzó en la creación de obras, amplió a imágenes de otros autores. Parte de esta muestra ya pudo disfrutarse en el marco del Festival de Jerez, del pasado 2020.

'Del tiempo y la danza', título de la exposición, hace referencia a que, si bien en la danza el tiempo discurre en una sucesión de secuencias, en la pintura el tiempo gira sobre sí mismo para ser pura ilusión, pues según el propio autor, "el pintor capta, en este caso a los bailarines como sombras que vienen de esa parte secreta de nosotros mismos que la obra de arte ayuda a descubrir". Según Carmona, la danza aún conserva 'ese poder ancestral y ritual donde los participantes, poseídos como las marionetas, parecen tener otro nivel y poseer otro estado de conciencia'. En la muestra se encuentran obras donde pueden ser identificados, o no, a reconocidas figuras de la danza, como Rocío Molina, Israel Galván, María M. Cabeza de Vaca, Raquel Madrid, Janet Novas, Yinka Esi Graves o Manuela Nogales entre otros, pero no en forma de retrato, pues su interés no se ha dirigido al artista en sí, sino a sus creaciones.

María González, comisaria de la exposición, cita la pintura del artista como el reflejo de "la fascinación por las líneas, por el dinamismo y por el ritmo de estos cuerpos en movimiento. Sus imágenes inacabadas entre el expresionismo y el vacío expresan lo intangible y sugieren una impresión luminosa de eternidad", y resume, Sus pinturas se me revelan como una manera acertada de acercarse a la danza y de sentirla'.

Juan Carmona Vargas, nacido en Jerez de la Frontera en 1965, es pintor de vocación temprana y básicamente autodidacta. Con residencias en Sevilla y Estados Unidos, actualmente vive en San Fernando, donde tiene su estudio. Sus principales exposiciones individuales las ha realizado en la Diputación de Sevilla con el Festival de Itálica, en la Galería Haurie, y con los Ayuntamientos de Cádiz, Jerez, El Puerto de Santa María y Ubrique. También ha participado en exposiciones colectivas realizadas en la Galería Asorena de Madrid, el Centro Andaluz Arte Contemporáneo, el Gran Mercado de Arte Contemporáneo (GMAC), en las galerías Ailleurs'Studio y en la Galería Saint-Roch, en París.

LA EXPOSIÓN COBRA VIDA A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO

Dentro de este viaje entre fotografía, espectáculo vivo, y pintura que nos presenta en la Casa de la Provincia, los distintos trabajos se han convertido en fuente de inspiración para los bailarines y coreógrafos Sandra Ortega, Seifeddine Manai, Natalia Jiménez y Álvaro Frutos, quienes bailarán esas historias inspiradas, en un diálogo entre tres expresiones artísticas tan distintas como son la fotografía, la pintura y la danza.

En el caso de Sandra Ortega, profesora de danza, e intérprete de la Cía. Dos Proposiciones Danza Teatro, y el coreógrafo Seifeddine Manai, quién se ha formado artísitcamente entre Túnez y Francia, nos sorprenderán con 'S.P.A.C.E.', el sábado 3 de julio, un trabajo para el que se han basado en la pintura 'Caída en el Cielo'.

Natalia Jiménez nos mostrará 'Será Paisaje', el 10 de julio, una performance donde se atreve a dialogar con la obra de Juan Carmona, a partir de las pinturas 'Dedicado a Víctor Zambrana' y 'Dedicado a Luis Castilla', acompañada musicalmente por 'Untitled', del álbum Two solo piece, de Jon Gibson, donde la artista, intérprete, creadora y terapétua, propone que el movimiento de esta creación sea el paisaje.

El sábado 17 de julio, Álvaro Frutos debutará con 'Jairo', una pieza que este coreógrafo y pedagogo ha trabajado a partir de 'Se abrió la caja china', y con la que pretende 'jugar' con dos de los principales hitos de las pinturas de Juan Carmona: el aire, y la luz, con el objetivo de llevar hasta su espacio-cuerpo esa idea que contiene el discurso de las obras de Carmona, hacia lo no pintado, que no es sólo lo sugerido, sino algo más profundo según Frutos, 'la intuición de lo esencial'.

Estas performances dancísitcas, estrenos absolutos, se podrán disfrutar en doble sesión, a las 12,00 y 13,00 horas. El acceso será gratuito hasta completar el aforo, reducido actualmente para garantizar la seguridad del público asistente.