Beiras reconoce la "frustración" de que en las alianzas con Unidas Podemos no se "respondía con reciprocidad" a Galicia

Así lo ha expuesto este sábado en Santiago, en un acto de presentación del libro 'Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbónica', de Gerardo Pisarello, que Beiras considera una obra "fundamental para comprender muchas cosas" como las "sucesivas frustraciones de procesos de emergencia de la cultura revolucionaria republicana".

De tal forma, ha explicado que durante la lectura de este libro observaba cómo "Galicia no cuenta" para España, "no existe", "no está en la historia del Estado español desde el siglo XVIII". Una cuestión que achaca a que Galicia "era una colonia interna del Estado español", de forma que "no tiene historia" y "si la tiene, hay que negarla", "hay que silenciarla".

Esta reflexión le ha servido para entroncar con el último periodo de su etapa política, como referente de Anova en un contexto de alianzas con formaciones como Unidas Podemos. Y es que señala que es alguien que: "Siempre tuvo que superar la frustración de darse cuenta de que, al final, no se nos respondía con reciprocidad".

Una problemática que atribuye a que: "No éramos iguales, no estamos en el mismo estatus". Beiras opina que, "subsconcientemente", ocurre "en el cuerpo de la mayor parte de organizaciones", si bien aprecia que Gerardo Pisarello fue una de las excepciones en ese tipo de relaciones.

Durante su intervención, Xosé Manuel Beiras ha dicho que es "independendista desde que con 13 años llegó a casa la noticia de la muerte de Castelao", pero "nunca" practicó el independentismo en la politica debido a que abogó "por tender puentes" a través alianzas, desde los años 60 hasta la última etapa de mareas municipialistas y En Marea.

Asegura que sigue hablando con Pisarello de cómo conseguir "una gran alianza", pero que salga de la sociedad civil, pues "por arriba no funciona". "A mis 85 años me resulta muy difícil creer", ha sentenciado.

LA "PESTE BUBÓNICA" DE LOS BORBONES

Paralelamente, Beiras ha cargado contra el "horror" de la dinastía borbónica, a la que ha tildado de "peste bubónica". Lamenta que no se hiciese "tábula rasa" con las instituciones franquistas en la Transición, dado que "40 y tantos años después" se ve que las "consecuencias fueron letales".

Al respecto, ha definido al rey emérito Juan Carlos I como un "grandísimo delincuente fiscal" que se marchó a un país "en el que no existen los derechos humanos".

Por todo ello, ha puesto en valor que el libro de Gerardo Pisarello es "un relato muy riguroso" acerca del republicanismo y de "gran calidad literaria".

"NI FELIPE VI PODRÁ MANTENERSE NI LEONOR PODRÁ REINAR"

Este acto ha contado con la presencia del exalcalde de Santiago Martiño Noriega, así como diferentes miembros de Compostela Aberta, incluida su actual portavoz, Marta Lois. Precisamente, Gerardo Pisarello ha querido agradecer tanto a Beiras como a Noriega su influencia.

Pisarello ha valorado a Beiras como "un maestro" y como "una de las figuras más prominentes del republicanismo democrático iberoceltamericano". También ha dicho que compartió cuatro años duros con su "hermano" Martiño Noriega, cuando este era alcalde de Santiago y Pisarello era primer teniente de alcalde en Barcelona -entre 2015 y 2019-.

El autor ha relatado que el libro "es una pequeña venganza" contra la "última jugarreta de los borbones" al elegir el 15 de marzo de 2020, el día antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia, como el día en el que revelaron que Juan Carlos I "podría haber incurrido en gravísimos delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales".

Por ello, necesitaba este libro como "terapia" para "decir que el truco no cuela". Aquí, ha citado a Charles Maurice de Talleyrand para afirmar: "Es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran".

También ha dicho que esta obra sirve como "excusa" para "celebrar la amistad republicana" y de compartir la idea de "batallar por la sociedad alternativa".

Cree necesario hablar de los Borbones en plena pandemia porque han sido a lo largo de la historia "un freno enorme para la democratización política y económica", algo que va a seguir pasando "mientras no se quite de encima ese tapón".

Con todo, augura que "ni Felipe VI podrá mantenerse ni Leonor podrá reinar". Pisarello sostiene que "el feminismo no se lo va a permitir" a Leonor, dado que "no van a tolerar que reine porque la monarquía es intrínsecamente patriarcal".

AFRONTAR LA "FRUSTRACIÓN"

Junto a esto, el también autor de 'Un largo Termidor' ha querido "evocar" en su nuevo libro las "diferentes tradiciones republicanas que hubo en la Península", desde la gallega a la andaluza o vasca.

Sobre la "frustración" de la que ha hablado Beiras, Pisarello ha lamentado que si los Borbones "siguen robando carteras" es porque "esas tradiciones republicanas nunca llegaron suficientemente a estar en contacto entre sí".

A la pregunta de "por qué luchar", Pisarello recuerda que Beiras le dijo en su día que para luchar "no hace falta tener esperanza", sino que hay que hacerlo "por simple dignidad". "Se lucha porque no se puede vivir de otra manera", agrega.

"PERSPECTIVA FEMINISTA" DEL LIBRO

Por su parte, Marta Lois ha definido este libro como "un regalo" por "la forma, contenido y momento" de un "artesano de narrar y contar", en una obra que "ilumina un futuro para pensar".

Igulamente, remarca la "perspectiva feminista" y "anticolonial" de este texto para un "futuro republicano" con el que "dejar de ser súbditas".