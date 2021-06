Aitana rompe a llorar y emociona a Bisbal: "Tienes que contarlo"

Aitana y David Bisbal tuvieron que abandonar el plató del programa de La Voz Kids para poder tomar una decisión que sería determinante para el futuro del programa.

La cantante salió del plató muy emocionada, y se dirigió con Bisbal hacia el backstage donde estaba Xoel junto a su familia para que formara parte de su equipo.

"Me recuerdan mucho a mi familia y por eso estoy llorando", reconoció la artista después de la propuesta dirigida al concursante de Vanesa Martín.

"No llores que lloro yo también", le pidió el cantante, recomendándole que relate los recuerdos que le han venido a la mente. "Eso tienes que explicarlo".

"Me ha recordado porque mi familia ha luchado mucho por hacerme creer que yo valgo. Mi padre confiaba plenamente en mí, pero no para que yo pasara sino para que lo intentara. Entonces me vi reflejada en Xoel. Me vinieron muchos recuerdos y, además, les echo mucho de menos", terminó confesando.

Rozalén también se acabó emocionando pensando en su familia y el apoyo que ha recibido por parte de ellos en su carrera musical. "Yo también he tenido mucha suerte con la familia que me ha tocado. Es verdad que mi padre me dijo que terminara la carrera pero ahora es mi fan número uno. Es muy importante que te eduquen en libertad y te apoyen en todo", relató.