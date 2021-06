El BNG celebrará su XVII Asemblea Nacional el 7 de noviembre con el objetivo de reforzarse como "alternativa real al PP"

Así lo ha explicado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tras la celebración este sábado en el Hotel Congreso de Teo (A Coruña) de un Consello Nacional que ha fijado la fecha de este cónclave, que había sido aplazado por la pandemia y en el que los nacionalistas renovarán sus órganos de dirección.

"Será el punto de partida para recuperar el 100% de la actividad organizativa, para activar a toda la militancia y simpatizantes a lo largo del país y para trabajar sin pausa y sin detenernos para sumar más ciudadanía al BNG", ha recalcado.

La líder nacionalista ha recalcado "desde la solvencia y desde la coherencia política" que el Bloque es "la alternativa real" al PPdeG y que no está "en el servilismo ni en la confrontación inútil" porque "no es la correa de transmisión ni de Casado ni de Sánchez". "Somos una alternativa gallega y sabemos que nuestro país merece más que el sucursalismo de las formaciones estatales", ha agregado Pontón.

FEIJÓO, "UN KAMIKAZE"

En este contexto, ha vuelto a acusar al presidente de la Xunta de "comportarse como un kamikaze que va en dirección contraria a los intereses de Galicia" porque "veta una tarifa eléctrica gallega" y carece de "propuestas económicas" para sacar a la Comunidad gallega de la crisis.

"Feijóo no sabe defender Galicia, pero es que tampoco quiere. Porque es un devoto practicante del centralismo madrileño que tanto nos perjudica. Siempre que hay que estar del lado de Galicia o del lado del centralismo, elige jugar en el equipo contrario", ha explicado Pontón, ante el máximo órgano de dirección del BNG.

Además, considera que el líder del PPdeG asume el "madridcentrismo" cuando "se trata de defender derechos y libertades" como la ley de la eutanasia que entró en vigor el viernes en toda España. Al hilo de ello, le ha preguntado a Feijóo si "va a poner trabas" a la aplicación de esta norma en Galicia, toda vez que su partido se mostró en contra.

En cualquier caso, la portavoz nacional del BNG ha lamentado que esta posición de los populares "no es nada nuevo", puesto que ya ocurrió con otros "avances de derechos y libertades" como el divorcio, el matrimonio igualitario y otras "leyes de igualdad". A juicio de Pontón, esto coloca al PP junto a la "extrema derecha racista, machista, xenófoba y antigallega con la que van de ganchete en Colón".

LAS MUNICIPALES DE 2023, "PRIMER PASO"

Así, como "preámbulo" para echar a los populares de la Xunta y que el Bloque lidere "un futuro mejor y de esperanza a los gallegos", la portavoz nacional ha fijado como "primer paso" dar "un gran salto" en los comicios municipales de 2023 para multiplicar la representación nacionalista en los ayuntamientos.

"Estamos en un momento con un BNG fuerte, en una excelente situación para no fijarnos límites: en tiempo récord recuperamos la representación en el Congreso y nos situamos como segunda fuerza política en Galicia", ha recordado, en referencia a las últimas citas electorales.

LLAMA A LA "PRUDENCIA"

En su intervención ante el Consello Nacional, Pontón también ha hecho referencia a los datos de la pandemia en Galicia, que "permiten ser optimistas", y a la relajación del uso de la mascarilla desde este sábado, al tiempo que ha apelado a la "prudencia" y al "sentido común" que los gallegos "han demostrado sobradamente" en esta crisis sanitaria.

En este sentido, se ha dirigido a la gente joven para demandarles "un último esfuerzo" ahora que llega "la recta final de esta larga y dura carrera contra el virus". "Que se cuiden y nos cuiden", les ha dicho.

Asimismo, tras agradecer la labor de profesionales esenciales -sanitarios, sociosanitarios y enfermeros en la campaña de vacunación, entre otros- y lamentar las 2.435 que se ha cobrado en Galicia la covid-19, ha advertido que "no llegan" las buenas palabras: "La ciudadanía espera de sus responsables políticos que les demostremos, por la vía de los hechos, que tomamos nota y que vamos a hacer lo que tenemos que hacer".

Por eso mismo, ha criticado la "utilización partidista de la pandemia" por parte del presidente de la Xunta, que durante la crisis se dedicó a hacer "lo que mejor se le da": "Buscar culpables cuando las cosas van mal y ponerse los méritos cuando las circunstancias eran mejores".

"ALTERNATIVAS SOBRE LA MESA"

En esta coyuntura, Pontón ha asegurado que el BNG no solo señala aquello "que hay que mejorar", sino que "también pone alternativas viables sobre la mesa" como un plan de refuerzo de la Atención Primaria con 200 millones de euros que consigan "revertir estos 12 años de recortes y privatización" del PP y sacar al sistema sanitario "de la UCI".

En el ámbito de los servicios sociales, el Bloque propone que las siete residencias proyectadas para las ciudades gallegas "sean de gestión pública directa" para así no hacer "nunca más negocio con la salud".

Por eso, la portavoz nacional también ha avanzado que presentarán una ley de residencias en el Parlamento gallego que tendrá el objetivo de "poner a los mayores por delante" y garantizar "el derecho a una vejez digna desde una red pública".

Además, en el ámbito económico, ha urgido un "plan de futuro" para las pymes y los sectores que más puestos de trabajo generan en Galicia. Pontón ha reconocido que los fondos de recuperación europeos, si bien "no van a ser la panacea", sí serán "una pieza importante", por lo que no va a permitir que sea "una oportunidad perdida" porque Feijóo "no tenga un plan de país para rentabilizarlos".

"El BNG tenemos propuestas muy claras: los 'Next Generation' deben llegar al tejido productivo real y no quedarse en manos de un puñado de multinacionales. Deben servir para asentar las bases de un nuevo modelo económico sostenible, verde y asentado en la ciencia y la investigación", ha explicado, al tiempo que ha rechazado que se terminen asociando "a un nuevo recorte en derechos sociales".