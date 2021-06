El repunte de contagios y la variante delta provocan que la mayoría se deje la mascarilla

Esta mañana (sobre las 9:00)salí y me propuse contar cuántas mascarillas veía en las primeras 40 personas con las que me cruzara. Os sorprendería (yo me sorprendí): 28 personas d 40 llevaban la mascarilla puesta.Una pasada. Me sorprendí,y me alegré. (Yo también la llevaba, claro) https://t.co/qi2RXP9gEZ