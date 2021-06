María del Monte recuerda cuando Mila Ximénez le pidió matrimonio

Sálvame emitió en la noche de este viernes una emocionante y divertida despedida a Mila Ximénez en la que sus compañeros quisieron que el público pudiera conocer un poco mejor quién era la periodista tras las cámaras de televisión compartiendo desternillantes audios de Whatsapp que la sevillana les había enviado con su característica forma de ser.

Desde su muerte, han sido innumerables las personas que han querido decirle adiós públicamente, entre ellas María del Monte, que, tras conocerse que Mila había fallecido, le dedicó unas cariñosas palabras a través de sus redes sociales. "Quizás no sepáis que nos teníamos un gran cariño, respeto y admiración", escribió la artista, recordando que fueron "muchas las veces que me ha llamado para ver cómo estaba yo, estando ella tan delicada" y confesando que "aún conservo su último mensaje de voz" en el que la acompañaba por la muerte de uno de sus hermanos, recoge la revista Semana.

"Esas cosas no se olvidan nunca", aseguró, queriendo enviar "un abrazo de calor en tiempos de frío" a su familia. "Te recordaré siempre con mucho cariño. Hasta siempre, Mila. Sé que estés donde estés, seguiré recordándote", finalizaba la misiva.

Sin embargo, el gesto de la cantante no ha quedado ahí, pues durante Viernes Deluxe decidió entrar en directo a través de una llamada telefónica para volver a despedirse de uno de sus grandes apoyos durante uno de los momentos más difíciles de su vida y a quien definió como una persona "visceral" que era "como una candela de papeles, que llega la llama muy alta pero se queda en nada muy pronto".

"Creo que era auténtica, cariñosa y respetuosa", ha señalado para, poco después, explicar que se conocían desde hace "muchos años" pero habían comenzado a hablar recientemente. "En la vida no se sabe muy bien por qué, pero hay etapas en las que te acercas más a las personas que otras", aseguraba.

Por otro lado, entre risas ha recordado una anécdota en la que la periodista, mucho antes de ser diagnosticada con la enfermedad, le pidió matrimonio. "¡Ya hablaremos!", le respondía ella. En este sentido, Jorge Javier Vázquez ha revelado que cuando se enfadaba con el programa solía decir: "¡Si es que yo me tendría que haber casado con Encarna y me habría retirado, no estaría aquí haciendo lo que hago!".

"Era un ser especial, porque la gente especial lo es, no porque se lo propongan, sino porque lo son", terminaba Del Monte, aprovechando ese último instante para dedicarle la letra de una canción de Chiquetete: "Te recuerdo en mi alegría, pero nunca en el dolor, eso es lo que tú querías y así te recuerdo yo".