La reflexión de Jorge Javier sobre 'Sálvame' y sus colaboradores tras la muerte de Mila Ximénez

Las aguas han vuelto a calmarse en el plató de Sálvame después de varias semanas de asperezas entre sus colaboradores tras la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Así lo ha confirmado Jorge Javier Vázquez este viernes durante el 'Deluxe' lamentando que el acercamiento haya llegado tras el fallecimiento de Mila Ximénez.

"Después de una época en la que hemos estado divididos por Rocío Carrasco, y en el programa ha habido muchas disputas, siempre aparece algo, lamentablemente ha sido por una pérdida, por lo que se ha producido una unión entre todos", ha asegurado durante el programa, recoge la revista Semana.

El presentador, a quien le unía una estrecha amistad con la periodista, ha querido explicar que las desavenencias que han protagonizado en las últimas fechas radican sobre todo en el tiempo que llevan trabajando juntos. "Se notaba el cansancio de los años. Después de 12 años y una pandemia de por medio...", señalaba Jorge Javier.

El catalán, sin embargo, quiso hacer especial hincapié durante el emotivo programa en que "parecía imposible" pero "ha vuelto a unirse algo que estaba resquebrajado".

Desde el plató también quisieron recordar a Mila Ximénez como alguien que "tenía relaciones muy especiales con mucha gente, tenía muchos amigos muy profundos" y, sobre todo, "tenía amor para todos".

En este sentido, el presentador ha querido agradecerle a su amiga que le haya "reconciliado con la vida" y le haya devuelto las "ganas de vivir" porque hasta entonces "yo había perdido ya la curiosidad por absolutamente todo". Por eso, "lo que ella me ha hecho es como empujarme y decirme: 'no, hay que seguir".

"Ahora tengo ganas de vivir, me han dado ganas de vivir, que es algo que hace tiempo que no tenía. No puedo decirlo de otra manera. No estoy mintiendo ni es una milonga. Me ha dado mucho brío y me ha dado un empujón tremendo", señalaba con las emociones a flor de piel en el último adiós del programa a Mila Ximénez..