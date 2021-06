Tu horóscopo diario: sábado 26 de junio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 26 de junio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No creas que la gente de tu alrededor no te escucha o no te aprecia porque eso no es cierto y hoy vas a tener la oportunidad de comprobarlo ampliamente. Estarás feliz de ver las muestras de afecto de personas de las que no las esperas. Hay sonrisas en tu horizonte.

Tauro

Es posible que se generen gastos derivados del ocio o de algún viaje que está en puertas, pero no debe preocuparte en demasía si no has dejado que te lleve un exceso de confianza en ganancias futuras. Todo con medida es lo que más te conviene, incluso si tienes ahorros.

Géminis

Disfrutarás mucho de la noche, ya que sigues estando bastante ocupado por el trabajo, pero vas a buscar hueco para poder disfrutar un poco de otros aspectos de la vida. No dejes que el cansancio pueda contigo, te mereces divertirte y podrás hacerlo sin problema.

Cáncer

Hoy tendrás tiempo para dedicarlo a una persona que te lo está reclamando y sabes que es muy cierto que a veces pecas de un cierto egocentrismo. Hablar de ese tema, y más si es con la pareja, te vendrá bien para corregir ciertos aspectos.

Leo

Normalmente tu autoestima funciona bien y sabes que te lleva por buen camino, pero hoy alguien puede hacerte ver que no es así. Intenta ver la verdad, sin filtros de ninguna clase, cuanto menos te mientas, mucho mejor. Por la noche te sentirás con más paz.

Virgo

La naturaleza será hoy algo básico para hacerte sentir bien así que cualquier plan que te acerque a ella va a ser de tu elección. Te equilibrarás mentalmente y también tu organismo se alejará del sedentarismo. Todo ello hace que sea un día muy gratificante.

Libra

Te darás un capricho que es algo costoso, pero que si lo haces con cierta picardía, no te supondrá ningún descalabro, y además vas a compartirlo con personas a las que quieres que se sentirían felices al verte a ti disfrutar de algo hermoso o divertido.

Escorpio

No serás capaz de negarte a algo que le apetece mucho a un familiar o a tu pareja incluso si no es algo que te interese demasiado. Ese gesto será algo importante porque vendrá a mejorar la relación. Todo fluirá hoy con mucha facilidad.

Sagitario

Le haces un favor a alguien y no debes arrepentirte de ello incluso si esa persona se porta mal contigo, porque lo importante es como tu te sientas y no lo que hagan o digan los demás. No entres en dar vueltas al tema, mejor ponte a aprovechar tu tiempo.

Capricornio

Hoy entra en ti un aire algo más relajado y renovador en algunos aspectos de tu vida. Déjate llevar por esa corriente y por los símbolos de aprecio o cariño de alguien muy cercano, como un hijo o un hermano que te harán sonreír.

Acuario

Cuidado con cierta tendencia independiente que puede parecer a los que te rodean desapego o incluso algo parecido al desprecio. No te conviene que piensen esto de ti, así que explica que simplemente prefieres un rato para estar en tus cosas más personales.

Piscis

Fluyen las emociones hoy hacia el lado de la familia o a alguien en especial que necesita ese rato de charla y comprensión. Se te ocurrirá una idea muy ingeniosa que puede ayudar mucho a esa persona para sobrellevar un momento complicado.