Polémica por los sándwiches de atún de la cadena Subway: no encuentran ADN de atún en ellos

Una periodista de The New York Times ha efectuado una investigación que ha arrojado un polémico descubrimiento: los sándwiches de atún de la cadena de restaurantes Subway... no llevan atún.

Tal y como recoge Gizmodo, la periodista, Julia Carmel, pidió sándwiches de atún en tres restaurantes distintos de la cadena en el área de Los Ángeles. Congeló la carne de su interior y luego la envió a un laboratorio para su análisis.

Los investigadores realizaron una prueba PCR a la carne y revelaron que en ella no había ADN de cinco especies de las 15 que la FDA permite usar etiquetar como atún, si bien Subway afirma que sólo usa dos: el de aleta amarilla y el barrilete.

"Hay dos posibles conclusiones. Una, está tan fuertemente procesado que cualquier cosa que pudiéramos sacar, no pudimos hacer una identificación. O simplemente tenemos algo y no hay nada que sea atún", dijo el laboratorio.

Sin embargo, Inside Edition llevó a cabo una investigación parecida cuya conclusión, al contrario que la del The New York Times, sí reveló que sí había ADN de atún en los famosos bocadillos.

¿Qué ocurre entonces? Según Gizmodo, cocinar el atún puede desnaturalizar su ADN hasta hacerlo indetectable. Otro motivo puede ser que el proveedor de atún de Subway esté etiquetando mal la carne.

La empresa emitió un comunicado diciendo lo siguiente: "Un informe reciente del New York Times indica que las pruebas de ADN son una metodología poco confiable para identificar el atún procesado. Este informe respalda y refleja la posición que Subway ha tomado en relación con una demanda sin fundamento presentada en California y con respecto a las pruebas de ADN como un medio para identificar proteínas cocidas. Las pruebas de ADN simplemente no son una forma confiable de identificar proteínas desnaturalizadas, como el atún de Subway, que se cocinó antes de ser probado".

Algunos analistas creen poco probable que Subway no compre atún, por ser éste un pescado relativamente barato (no merecería la pena sustituirlo por otra cosa). Además, creen que si hay algún tipo de fraude, el problema no es de Subway, sino de su proveedor.