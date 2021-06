La forense "no considera acreditadas" las lesiones por parte del denunciante de Iñigo Errejón

La jueza encargada de la denuncia contra Iñigo Errejón acusado de agresión a un hombre de 67 años ha recibido el análisis del forense del parte de lesiones aportado.

El pasado 2 de mayo, este hombre aseguró haber sufrido una patada por parte del líder de Más Madrid en Lavapiés.

La supuesta discusión vino derivada por haberse negado a hacerse un selfie que le había solicitado el denunciante.

"No se considera acreditada la existencia de lesiones traumáticas agudas de 72 horas de evolución" y "no se establece presencia de lesiones traumáticas agudas, por lo que no procede realizar determinaciones forenses valorativas de lesiones", asegura el parte.

El análisis del forense asegura que la dolencia que manifiesta el denunciante es debida a una hernia producida por una operación anterior y no de la supuesta patada.

"Se incumplen los criterios temporal, proporcionalidad, continuidad sintomática, causa probable", concluye el informe.