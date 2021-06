Al voltant de 800 delegats del Bloc-Compromís trien aquest cap de setmana a la nova direcció del partit valencianista

La celebració del Congrés Nacional del Bloc-Compromís estava fixada per a juny de 2020, però va ser ajornada per la situació sanitària i les restriccions que s'estaven aplicant en eixe moment per la covid-19, segons han informat fonts de la coalició.

El procés precongresual del Bloc-Compromís va arrancar el dia 15 de març amb la publicació de les ponències estatutària i política, coordinades per Maria Josep Amigo i Vicent Marzà, respectivament, encara que abans ja s'havia fet la votació telemàtica per a triar la proposta de nou nom per al Bloc-Compromís. Ara, l'elecció de Més-Compromís haurà de ser ratificada durant el VIII Congrés Nacional.

ESMENES

De les 284 esmenes presentades a les dos ponències, un total de 190 -un 67% del còmput global- han sigut objecte d'acord entre els autors de les esmenes i els equips ponents, ben incorporant-se directament en el text, acordant la seua retirada o consensuant una redacció alternativa. Així, seran debatudes durant el congrés un total de 69 esmenes a la ponència d'Estatuts i altres 47 a la ponència política.

Els debats congressuals arrancaran dissabte al matí amb l'elecció de la taula i el debat i votació de l'informe de gestió de la secretària general, Àgueda Micó, i a continuació, s'iniciarà el debat de les esmenes a la ponència estatutària, que inclouen la votació del canvi de nom de la formació.

A partir de les 13.30 hores del dissabte s'inicia el termini per a la presentació de candidatures a la secretaria general, que es votarà el diumenge fins a les 16.30 hores. En principi, està prevista la presentació de dos candidatures encapçalades, respectivament, per l'actual secretària general, Àgueda Micó, que opta a la reelecció amb el lema 'Força, poble, futur'; i l'alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, amb el lema 'Coratge'.