Feministes de Compromís creen FIGA, una plataforma contrària a la Llei Trans i per l'"abolició del gènere"

Aquesta nova plataforma, en un comunicat, ha explicat que "el suport a l'anomenada 'Llei Trans' i la bel·ligerància interna cap a qualsevol tipus de debat sobre aquest tema" les ha portat a "crear i oferir l'espai per al diàleg i la reflexió", que se'ls "ha negat dins del partit".

L'exdiputaa del Congrés dels diputats i portaveu de la nova plataforma, Marta Sorlí, ha sostingut que "l'única via per a l'alliberament de les dones, i també de les persones LGTBI, és l'abolició del gènere".

En aquest sentit, ha remarcat que "si l'avantprojecte de llei per a blindar el gènere s'aprova, el Congrés esborrarà les dones i ens condemnarà, de nou, a l'ostracisme social i polític".

"Qüestionar constantment els drets de les dones suposa un maltractament institucional insuportable, com si no fórem persones amb drets inalienables. Necessitem espais segurs on poder debatre i reflexionar i per açò naix Espai FIGA. És absolutament masclista que se'ns obligue a renunciar als nostres drets per a blindar els desitjos individuals", ha opinat l'exdiputada.

Des de FIGA també es declaren abolicionistes de la prostitució i en contra del lloguer de ventres. Per tant, no estan d'acord amb la decisió dels partits que impulsen l'aprovació, ja que suposaria desproteger a les dones i destruir 300 anys de lluita feminista que ha fet avançar la societat".

El manifest que ha publicat l'Espai FIGA en el seu web estableix els principis de l'organització i marca quines són les línies per les quals treballarà aquest col·lectiu: que "el sexe és un fet biològic objectiu que no depèn dels sentiments" i que "el gènere és l'adjudicació d'uns rols determinats als homes i uns altres a les dones, i és un eix d'opressió patriarcal contrari a la igualtat real".

FIGA també defèn que "fa falta eradicar els dos gèneres existents perquè totes les persones puguem viure en igualtat i llibertat".

PROSTITUCIÓ I LLOGUER DE VENTRES

D'altra banda, esgrimeix que "la prostitució és l'explotació sexual de les dones i és l'origen del comerç amb els cossos i amb les voluntats de les dones prostituïdes". "No és un treball perquè no és un intercanvi comercial en igualtat de condicions", ha argumentat la plataforma.

A més, ha incidit que "l'explotació reproductiva, o lloguer de ventres, malament dita 'gestació subrogada' és una forma d'esclavitud". "És una pràctica clarament contraria als drets de les dones, que passen a considerar-se objectes al servici del capitalisme extrem i patriarcal", ha resolt.

"ÉREM BRUIXES, ARA SOM TERF"

"Fins i tot hui en dia, a les dones se'ns persegueix en els àmbits públic i privat, com s'ha fet històricament cada vegada que hem aconseguit drets. Se'ns insulta, se'ns ataca i se'ns nega el debat públic per a emmordassar-nos i acusar-nos d'egoistes. Érem bruixes, érem histèriques i ara som TERF", ha lamentat la plataforma.

Per açò, han defès que segueixen "necessitant espais propis on protegir-se dels atacs patriarcals i cuidar-se per a ser més forts que mai en la defensa dels seus drets".

"Així, d'aquesta necessitat naix FIGA, Feministes Inclusives GenereAbolicionistes, un espai on protegir-nos dels atemptats que invisibilitzen la lluita de les dones i que constatem com un atac clar i directe al feminisme", ha assenyalat.

Finalment, des de FIGA han denunciat que les "sotmet a la violència institucional quan es qüestionen constantment" els drets de les dones, que "són drets humans inalienables". "Les dones mereixem que les institucions vetlen per a garantir la nostra dignitat, com es fa amb l'explotació laboral o amb la discriminació racial", ha subratllat la plataforma.