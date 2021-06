La Generalitat renovarà les quasi mil parades de Metrobús amb una inversió de 8,5 milions d'euros

Les parades de MetroBus, la xarxa d'autobusos metropolitans de l'àrea de València, milloraran amb noves marquesines que no sols suposaran una renovació del mobiliari urbà, sinó també la incorporació de pantalles d'informació en temps real dels horaris dels autobusos i una unificació de la simbologia que permetrà identificar aquest mitjà de transport.

De fet, la Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV), organisme adscrit a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, destinarà 8,5 milions d'euros a renovar les quasi 1.000 parades de transport públic interurbà d'autobús.

Com ha assenyalat el conseller Arcadi España, després de la reunió que ha mantingut aquest divendres amb el director de l’ATMV, Manuel Martínez, "estem treballant per una mobilitat més sostenible, menys contaminant, i l'objectiu és potenciar i facilitar l'ús del transport públic, en aquest cas, de la xarxa d'autobusos de MetroBus".

Segons ha explicat el conseller, "amb aquesta iniciativa, que eixirà a licitació en els pròxims mesos, es milloraran els punts de parada que tindran informació en temps real dels horaris dels autobusos, a més, també es renovarà el mobiliari". En definitiva, "es millorarà la qualitat del transport metropolità per a fer-lo més senzill i accessible", ha destacat.

Un comboi de MetroBus, al seu pas per la ciutat de València. 20MINUTOS

La infraestructura metropolitana de parades adoptarà un sistema de marquesines o tòtems i simbologia unificat per a tota la zona metropolitana, de manera que la percepció del transport públic metropolità siga unitària i de qualitat. El seu disseny s'ajustarà als criteris d'accessibilitat universal per a tota la ciutadania.

Les marquesines i els tòtems disposaran d'una pantalla d'informació dinàmica que rebrà informació en temps real perquè els usuaris i usuàries sàpiguen quan arribaran els següents autobusos i a quines línies pertanyen.

La instal·lació d'una marquesina o tòtem dependrà de diferents variables com poden ser la demanda associada a la parada o les condicions urbanístiques per a la seua instal·lació, per al que l’ATMV s'ha posat en contacte amb tots els municipis en els quals MetroBus presta servei per a realitzar de manera consensuada quin tipus de mobiliari se situarà en cada parada, han informat des de la Conselleria de Mobilitat.