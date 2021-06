Cvirus.-Hosteleros marcan el "fin de una etapa dura" con los reconocimientos a quienes ayudaron al sector

En un comunicado, la Asociación de Hosleteros señala que, con el primer gran evento organizado por la patronal tras la crisis del coronavirus, se han simbolizado "el cierre de la puerta del pasado, una etapa larga y dura desde que comenzara la pandemia en la que han cerrado numerosos establecimientos de hostelería".

Durante el acto, la asociación ha reconocido la labor social realizada para con los colectivos más desfavorecidos y se han entregado distinciones por el proyecto el Guiso Solidario al Catering Medinaceli y al Consejo General de Hermandades y Cofradías.

Para la directora territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental y Extremadura -entidad patrocinadora-, María Jesús Català, "cuando llegó la pandemia, un colectivo trabajador, entregado, que no entiende de horarios ni de días de la semana, no podía dejar de hacer lo que llevan haciendo siempre: dar servicio y estar con los demás". Añade que "esta iniciativa no habría sido posible sin la colaboración de entidades, como CaixaBank y Fundación La Caixa, que en ese momento estuvieron al lado de los hosteleros y de los que más lo necesitaban".

La asociación ha entregado también a la Diputación de Sevilla un reconocimiento por su apoyo encomiable al sector, recogido por su vicepresidenta, Isabel Herrera. Además, se han entregado tres galardones a las entidades municipales y autonómicas que han apoyado a los empresarios de hostelería "a pesar de las restricciones impuestas para velar por la seguridad y la salud de los sevillanos durante la crisis del coronavirus", como son el Área de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Sevilla, recogido por el gerente de Urbanismo y la directora de Ocupación de la Vía Pública, Rafael Márquez y Silvia Bravo; el Área de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, recogido por el jefe de la Policía Local, José Medina, y el coordinador de Gobernación, Diego Ramos; y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, recogido por el delegado provincial, Ricardo Sánchez, y por la delegada territorial de Salud, Regina Serrano.

En su intervención, Luque ha tenido la ocasión de agradecer a autoridades e invitados la asistencia a "una merecida gala para el sector", recalcando que "es momento de estar unidos, la pandemia ha demostrado que la hostelería debe estar siempre unida para ser respetada, y lograr la notoriedad e importancia que tiene en Sevilla". "Nuestra ciudad está muy bien posicionada a nivel turístico para salir de esta crisis, pero solo lo lograremos unidos, apostando por la formación, manteniendo nuestra vocación de servir y buen hacer, y asegurando el mejor diálogo con nuestros gobernantes", manifiesta.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha cerrado el emotivo acto agradeciendo "la invitación y la generosidad de un sector que se ha volcado con Sevilla devolviendo mediante este evento la honorable distinción de la Medalla de la Ciudad".

A la gala han acudido además una representación de los grupos municipales del Ayuntamiento de Sevilla, de Hostelería de España, Real Betis Balompié, SFC, Ateneo de Sevilla, la Banda Sinfónica Municipal o la Escuela de Hostelería de Sevilla, entre otros.