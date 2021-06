Ford pacta amb UGT un nou ERTO fins a octubre que afectarà a un mínim de 1.400 treballadors diaris

La direcció de Ford Almussafes (València) ha pactat aquest divendres amb UGT, sindicat majoritari en la planta, un nou Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que suposarà set dies de parada total en les plantes de fabricació de vehicles, 17 dies de parades per a les línies de muntatge de motors i 23 per a línies de Mecanitzats, a més de mantindre la supressió del torn de nit, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.

El nou ERTO afectarà entorn de 6.121 empleats, ja siga de manera total els dies de parada total, o parcialment, amb un mínim de 1.400 diaris al no estar funcionant el torn de nit. I com a conseqüència, la planta deixarà de fabricar uns 26.000 cotxes i 30.000 motors al llarg dels pròxims tres mesos.

Així s'arreplega en l'acord al que ha arribat la direcció de la multinacional automobilística amb UGT, durant la segona reunió de la Comissió Negociadora del nou ERTO de tres mesos, que la companyia ha plantejat per als mesos de juliol, agost i setembre, a causa de la crisi mundial del sector per la caiguda de la demanda i el desproveïment de microxips semiconductors.

Els treballadors demanen "garanties de futur"

Des dels sindicats, el president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT, Carlos Faubel, ha lamentat que els ERTO s'estan convertint en un "mal costum constant" i ha assenyalat que si UGT ha firmat l'acord ha sigut per a garantir la "tranquil·litat" dels treballadors aquests mesos.

Això sí, el representant del sindicat majoritari en la planta ha avançat que a la tornada de l'estiu, quan finalitze l'ERTO, reclamaran que s'òbriga la taula negociadora per a renovar el conveni col·lectiu que caduca el 31 de desembre i demanaran "garanties de futur" per a la fàbrica.

Per la seua banda, des de STM, el seu portaveu Paco González, ha manifestat que encara que entenen que "la situació és complicada per a totes les part, ho és més encara per a la plantilla" que ja acumula massa mesos d'ERTO i ha reclamat a l'empresa que augmente el complement salarial del 80%.

Així mateix, el representant sindical ha sol·licitat a l'empresa que, en cas d'acomiadament, abone als treballadors el valor de les prestacions per atur que han començat a consumir amb l'ERTO ara en vigor, que conclou per a donar pas al nou.

Finalment, el portaveu de STM, ha instat la multinacional a "posar-se les piles i acabar amb la incertesa que està planejant sobre la planta d'Almussafes molt de temps i atorgar nous productes, que siguen suficients per a garantir el futur Ford a València".