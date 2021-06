La pregunta personal de Paz Padilla a Bertín en 'Mi casa es la tuya' que él no quiso contestar

Bertín Osborne recibió como invitada a Mi casa es la tuya a Paz Padilla, con la que profundizó en la vida personal y profesional de ambos, deteniéndose en la muerte del marido de la actriz.

Ella se mostró abierta y relajada, como si las cámaras no estuvieran y se encontrara hablando con un amigo de toda la vida a quien contarle sus inquietudes.

Paz Padilla confesó que todavía está enamorada de Antonio, pese a que falleció ya hace casi un año a causa de un tumor cerebral.

Su manera tan optimista de afrontar los problemas y la meditación que realiza de manera diaria le han ayudado en estos duros momentos.

En el caso de Bertín, reconoció que conseguía esa paz gracias al buceo. "¿Para ti meditar qué es?", le preguntó la humorista. Él respondió que "pensar en la vida, la naturaleza".

La presentadora quiso profundizar más en este tema que tanto le entusiasma. "¿Conectas contigo mismo?, ¿quién eres tu Bertín?", le cuestionó.

Sin embargo, él no quiso ir más allá en este asunto y le respondió bromeado: "No sé hija, vamos a tomarnos algo que esa pregunta no me hace falta a mí".