Cvirus.- Calero assegura que Ministeri i les CCAA treballen "coordinats" davant el brot dels viatges de fi de curs

Així s'ha manifestat en declaracions als mitjans durant la seua visita al Port de València per a revisar els mecanismes de seguretat previstes per a l'arribada dels primers creuers a la Comunitat Valenciana.

Preguntada pels brots de Covid-19 detectats en diversos punts d'Espanya entre estudiants que van viatjar a Balears per fi de curs, entre ells joves de la Comunitat Valenciana, Calero ha remarcat que "estem en el punt que tot passa per la responsabilitat individual de cadascun" i ha assenyalat que "comprèn" que "els joves tenen moltes guanyes d'eixir, comencen les vacacions" però ha insistit en la "responsabilitat".

En eixe context, ha assegurat que "el Ministeri està coordinant amb les comunitats afectades" per a tractar de controlar el brot. Preguntada per la suspensió dels viatges de finalització de curs a les Balears, ha assenyalat que és una mesura que es decidirà en el Consell Interterritorial que és on "sempre es decideixen allò que ha de fer-se a les comunitats autònomes".

"Ara mateix caldrà estar controlant eixos xics, s'estarà fent el rastreig de qui són els contactes directes i es fitarà totalment eixa infecció", ha assegurat, abans d'insistir que s'està fent el rastreig d'els qui són els contactes dircetes i serà al Consell Interterritorial on es decidisquen les mesures a prendre.

Calero ha subratllat que "estem en un moment crucial, perquè ja pareix que tot ha passat i no ha passat, el virus segueix estant ací". "L'únic avantatge que tenim és que ja hi ha moltíssima gent vacunada i per tant ja és més difícil que hi haja aquestes ones que desafortunadament hem tingut en temps passats. La vacunació va ràpida, ja estem vacunat a les persones de 40 anys, però hem de seguir tenint les precaucions degudes", ha expressat.