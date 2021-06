Cvirus.- Puig diu que els brots pels viatges de fi de curs a Balears afecten a diversos instituts de la Comunitat

Puig ha explicat respecte a la variant d'aquests brots que "en aquest moment no es té constància" de qual és i ha apuntat que eixa és una qüestió "s'està estudiant per part de la Conselleria de Sanitat".

Així mateix, ha assegurat que "no és aconsellable en aquest moment que es facen aquest tipus de viatges" i ha demanat "prudència" enfront de la Covid-19, així com als joves que mantinguen l'esforç, "molt gran", que han fet fins al moment per a complir les restriccions sanitàries i contribuir a detindre la pandèmia.

El cap del Consell s'ha pronunciat d'aquesta manera després de la reunió que ha mantingut a Vallibona (Castelló) amb l'alcalde de la localitat, Juan José Palomo, i amb veïns, preguntat pels contagis produïts a partir dels viatges de fi de curs realitzats a Balears recentment i pel brot detectat a partir d'aquesta circumstància a Elx (Alacant).

"La variant encara en aquest moment no es té constància, s'està estudiant per part de la Conselleria de Sanitat", ha respost el responsable autonòmic. "El que si que sabem és que els brots que s'han produït afecten a diferents instituts de la Comunitat Valenciana", ha agregat.

Després d'açò, Ximo Puig ha apuntat que "és ben cert" que "no és aconsellable en aquest moment que es faça aquest tipus de viatges" i ha asseverat que cal tindre en compte que "el problema és que eixe segment de la població", el de la joventut, "és el que encara no hem vacunat". Així, ha ressaltat que eixe col·lectiu pot "finalment contagiar a altres persones dels altres segments que encara no estan definitivament vacunats".

"Per tant, crec que que cal actuar amb prudència", ha subratllat, al mateix temps que ha advertit que la decisió, a partir d'aquest dissabte, de poder no usar la mascareta en espais oberts i amb la distància de seguretat adequada, no suposa "el final a la mascareta" sinó "l'adéu en determinades circumstàncies".

Puig ha insistit en la necessitat de "ser prudents" perquè el virus encara "està entre nosaltres". "Hi ha moltes persones joves que en els últims dies estan sent infectades i contagiades pel virus. Per tant, encara no hem superat la pandèmia. Estem molt millor i cada dia que passe en aquesta ofensiva de la vacunació anem a millorar però no està superada" la crisi sanitària, ha plantejat.

"MOLTA, MOLTA PRUDÈNCIA"

D'aquesta manera, el president de la Generalitat ha repetit la "necessitat de ser prudents" i ha demanat als joves que el "gran esforç" que han fet "en tot aquest temps" de pandèmia per a frenar-la ho mantinguen. "Ho han de mantindre també en aquestes setmanes, en aquests mesos que falten. Falta molt poc perquè ells puguen estar immunitzats i puguem anar aterrant definitivament en la normalitat", ha afirmat.

Ximo Puig ha comentat que mentre es produeixen "notícies" que "no són positives" i ha al·ludit a "algunes excursions escolars que hi ha hagut a les Illes Balears" en les quals "hi ha hagut també algun tipus de brot". Ha afegit que també hi ha algun contagi "molt annexat al que és l'oci" i ha reiterat que s'ha de "ser conscient" que "la mascareta encara és necessària" i que s'ha de "actuar amb molta, molta prudència".