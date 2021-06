La Comunitat, "preparada" per a rebre els primers turistes de creuers en grups bambolla i controls "molt estrictes"

Calero ha visitat aquest divendres el recinte del Port de València per a presentar la campanya de controls sanitaris davant l'arribada dels primers creuers després d'any i mig d'aturada. Aquest diumenge arriba el primer creuer a la ciutat de València d'una ruta nacional, i la primera setmana del mes de juliol començaran a arribar els creuers de rutes internacionals, amb dos desembarcats programat durant eixe mes.

La delegada ha explicat que no se'n va a permetre embarcar a cap passatger que present símptomes compatibles amb COVID-19, que haja sigut diagnosticat de COVID-19 en els últims 10 dies, que tinga una prova diagnòstica d'infecció activa positiva, o que siga un contacte estret d'un cas.

L'objectiu principal d'aquesta visita és supervisar les mesures que hauran d'engegar els creuers que pretenguen realitzar trajectes internacionals visitant ports espanyols, per a la prevenció d'esdeveniments relacionats amb l'emergència sanitària per COVID-19 i dur a terme una gestió adequada en cas de produir-se.

Calero ha destacat que "la Comunitat Valnciana és una comunitat de primer ordre turístic i hem de salvaguardar les bones dades que tenim. Hi ha uns protocols molt marcats", ha afirmat, abans de recalar que l'Autoritat Portuària i Sanitat Exterior estan "molt coordinats" per a controlar les mesures i que a més "els primers que tenen interés en què tot funcione són les navilieres", que han instaurat "protocols molt estrictes".

"Estem preparats, és el que volem transmetre-li a la ciutadania", ha indicat la delegada, al mateix temps que ha assenyalat "el Govern d'Espanya i la Delegació generaran espais de màxima seguretat en ports i aeroports".

A més, ha remarcat que el passat mes de maig el personal de Sanitat Exterior ja va participar en un simulacre a nivell internacional per a revisar els protocols i afrontar situacions de risc que es puguen produir. També ha indicat que la Comunitat ja va gestionar l'arribada de dos bucs amb la tripulació contagiada de la variant índia.

PROTOCOLS

A més, es limitarà el contacte entre les persones. Per a açò, s'hauran d'establir grups bambolla de passatgers i tripulants, en la mesura del possible, cadascun dels quals tindrà horaris diferents de menjar, embarcament i desembarcament i participació en les activitats del vaixell, de tal manera que es produïsca la menor interacció possible entre els grups.

Quant a les eixides del vaixell, també es produiran en grups bambolla, que només podran consumir en establiments de la ciutat contractats prèviament. "No podran eixir-se del grup bambolla. podran anar a un bar si està controlat que estan només els de el grup bambolla, per a evitar connexions", ha aclarit Calero, que ressalta que les mesures són "molt estrictes".

Abans de l'inici del creuer la companyia naviliera informarà als passatgers i a la tripulació sobre les recomanacions durant el viatge. Aquesta informació haurà d'incloure els criteris de denegació d'embarcament (presència de símptomes, haver sigut diagnosticat de COVID-19 en els últims 10 dies o ser contacte estret d'un cas).

A més, haurà d'informar dels requeriments per a l'embarcament en relació amb la vacunació enfront de la COVID-19, els test diagnòstics i la recuperació de la malaltia. Així mateix, durant el creuer s'haurà d'informar regularment sobre les mesures a realitzar durant el trajecte. Es podrà realitzar mitjançant cartells informatius o missatges per megafonia.

Finalment, abans que es produïsca l'escala en un port espanyol, s'haurà de proporcionar als viatgers informació sobre les mesures implantades en el lloc que vagen a visitar.

D'altra banda, abans de l'inici del creuer, les navilieres hauran de monitoritzar la situació de la malaltia en les destinacions que tinguen previst visitar, prestant especial atenció a la informació relativa a les variants, així com els requisits establits per les autoritats sanitàries per a l'entada a Espanya. De manera addicional, hauran de valorar la situació en els llocs d'origen dels viatgers i tripulants, per si fóra necessari adoptar mesures preventives complementàries.

En cas de produir-se un contagi a bord, tots els costos derivats hauran de ser coberts per la naviliera mitjançant la subscripció d'una pòlissa d'assegurances que incloga acords amb centres sanitaris i amb altres establiments concertats en els quals allotjar a les persones que ho precisen. Abans del començament del creuer, els operadors hauran d'assegurar-se que aquest requisit es puga complir en tots els ports espanyols de l'itinerari.

CASOS A BORD

Si es detecta un cas a bord, s'haurà d'aïllar al malalt en les instal·lacions prèviament designades i s'haurà de procedir a la identificació dels contactes estrets i quarantena.

La naviliera ha de facilitar informació sobre el risc de transmissió de la malaltia a les persones que se'n vagen a fer càrrec del malalt en el vaixell i els tripulants que atenguen al malalt hauran d'estar degudament identificats i hauran de portar l'equip de protecció adequat.

A més, s'haurà de realitzar la neteja i desinfecció de les superfícies amb les quals ha estat en contacte el pacient i/o les seues secrecions. En el cas que el positiu siga un tripulant, tots els tripulants considerats com a contactes estrets, hauran de realitzar-se una prova diagnòstica d'infecció activa per a SARS-CoV-2.