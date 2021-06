Un jove de 17 anys denuncia una agressió homòfoba a València durant la matinada de Sant Joan

Els fets van ocórrer en la plaça Hondures, quan el menor anava agafat de la mà d'un amic i un grup d'homes va començar a increpar-los al crit de "maricones", segons Levante-EMV, que detalla que li van propinar a la víctima una punyada en la cara, li van tirar al terra i van seguir pegant-li, per a finalment robar-li el telèfon mòbil i marxar-se. L'altra víctima va aconseguir escapolir-se dels agressors, que ja havien fugit a l'arribada de la patrulla policial.

El jove ha denunciat el succeït en el seu perfil de Twitter: "Haver de patir açò per ser com sóc sent el mes de l'orgull... Després diem que no hi ha homofòbia". La víctima, que recorda que els fets es produeixen només uns dies abans de la commemoració del Dia de l'Orgull LGTBI+, acompanya el missatge amb una imatge en la qual es pot veure una ferida sagnant en la seua cella.

Després de conéixer-se els fets, el col·lectiu LGTBI+ Lambda -que ofereix suport legal i psicològic a la víctima- ha advertit en declaracions a Europa Press d'una "recrudescència de les agressions". Si bé no compten amb xifres oficials, d'acord al nombre de persones que acudeix a l'entitat sí observen un augment dels incidents lgtbfòbics.

Un dels motius pels quals els resulta difícil comptar amb xifres concretes, segons ha explicat Lambda, és que "es denuncia una mínima part de les agressions". "Ocorren moltes més coses de les quals s'acaben denunciant", ha alertat. Els motius poden ser des de la falta de coneixement sobre els recursos disponibles fins a la falta de seguretat de les persones, perquè "fa falta un apoderament i suport" a les víctimes.

En aquesta línia, Lambda ha insistit que qualsevol persona pot denunciar una agressió homòfoba, no només la víctima sinó també testimonis, i pot acudir a les entitats per a accedir al seu acompanyament i recursos". En ocasions, ha assenyalat, "la víctima ja té suficient" amb l'ocorregut i és necessari que "la resta de la societat participem", doncs la lgtbfòbia és "un problema que hem de resoldre entre tots", ha resolt l'organització.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha assenyalat aquest divendres en declaracions als mitjans, que "les forces i cossos de seguretat estan molt implicats a recolzar i ajudar el col·lectiu LGBTI" i ha animat a "totes les persones que se senten agredides, insultades i humiliades" a denunciar davant la Policia Nacional, que el seu personal està "molt preparat" i "els ajudarà". "No tinguen cap dubte", ha recalcat.

Diversos representants públics han mostrat el seu suport cap a la víctima a través de xarxes socials. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrat "tota la seua repulsa a l'agressió homòfoba" que va patir el jove a València "pel seu dret a ser i a viure". "Una terra oberta, plural i diversa com la valenciana no tolera ni permet l'odi en els seus carrers. Estem amb tu", ha subratllat.

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, ha remarcat que "agredir a algú per la seua orientació sexual i per anar de la mà amb una altra persona és repugnant i és covard". Ha expressat el seu suport al menor i ha manifestat que espera que "caiga el pes de la justícia sobre els agressors". "Que quede clar: a València celebrem la diversitat", ha assegurat.

Per a la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, "colpejar per voler a qui vols i mostrar afecte no té cabuda en el món que construïm lliure d'odi". "És l'odi que propaga ja sabeu", ha agregat.

Per la seua banda, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha cridat a "mostrar el rebuig" davant aquest tipus d'agressions en la manifestació de l'Orgull LGTBI+ dilluns que ve i ha agregat: "Uns fan discursos d'odi des de les institucions i uns altres agredeixen en els carrers. N'hi ha prou de LTGBIfòbia".

La vicealcadesa de València i portaveu socialista, Sandra Gómez, ha expressat la seua "absoluta condemna a aquesta agressió homòfoba a València". "En la nostra ciutat no té cabuda la LGTBIfòbia ni cap tipus de violència. No pararem de lluitar per una ciutat respectuosa, diversa i oberta", ha insistit.

El portaveu de Ciutadans en l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha assenyalat: "Ho repetiré mil vegades, tota lluita pels drets #LGTBI i la seua visibilitat és poca. Estima a qui vullgues. Assega't com vullgues".