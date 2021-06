La historia de Lorena: acosó durante años a una compañera de curso y después intentó suicidarse

Lorena tiene 16 años y en su corta vida ha sido acosadora y víctima e incluso ha intentado suicidarse a raíz de todos estos comportamientos. Tras sufrir problemas con las drogas y después de un año de terapia, asegura avergonzarse de todo lo que hizo y haber deseado en múltiples ocasiones que alguien le hubiera parado los pies antes.

Esta adolescente comenzó a acosar "por envidia" a una compañera del colegio cuando apenas tenían once años y este asedio continuó durante dos cursos. "Que ella tuviera todo y yo no tener nada… me daba rabia", afirma. Quería acabar con ella: "Como yo estoy mal, pues ella también tiene que estar mal. La seguía hasta su portal y le pegaba".

"La arrinconé en el baño y le pegué, le hacía la vida imposible", reconoce. Estuvo acosándola dos años, pero un día todo cambió: "La vida se me complicó bastante".

Lorena empezó a consumir drogas -cannabis, cocaína, speed, extásis...- y fue entonces cuando ella se convirtió en víctima de su novio. "También me pegaba por tonterías… Me drogó y me volvió a violar. Me intenté suicidar… Siempre le preguntan a la víctima, pero al agresor no le preguntan por qué lo hace", lamenta.

Lorena lleva ya un año de terapia en el centro ITA de Argentona y se pregunta por qué nadie puso antes fin a su comportamiento: "Me da vergüenza. ¿De qué sirve el perdón si ya lo he hecho?".