Un home pagarà una multa de 540€ per agredir l'empleat d'un supermercat que li va recriminar que no portara mascareta

Així es desprèn de la sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual els jutges desestimen el recurs interposat pel condemnat amb la resolució del jutjat que li va condemnar al pagament d'aquesta multa per un delicte lleu de lesions i un altre de maltractament d'obra. A més, se li va imposar el pagament d'una indemnització de 245 euros per les lesions patides.

L'incident va tindre lloc el 24 de maig de 2020, quan sobre les 13.45 hores va acudir el condemnat a un supermercat situat al carrer Gandia d'Alzira.

Una vegada en l'interior, va ser recriminat per l'empleat i encarregat del mateix per no portar la mascareta. Aleshores, el denunciat, amb actitud agressiva, li va agredir i li va causar diverses lesions en la mà i en el muscle. A més, amb motiu de l'agressió, el seu telèfon mòbil va patir danys

Així mateix, com a conseqüència del succés, l'arc de seguretat que trobava en l'establiment va patir danys pels quals el propietari reclamava.

El condemnat va demanar que es revocara la sentència apel·lada i es dictara una altra absolutoria per diferents motius, com que la resolució no és ajustada a dret en haver-se negat al recurrent la sol·licitud i exhibició de la gravació de l'establiment i, també, per vulneració de la presumpció d'innocència i error en la valoració de la prova.

El tribunal, després d'estudiar aquests arguments, els desestima i confirma la resolució d'instància.