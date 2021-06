Puig sobre la reversió de Torrevella: "En cap cas s'ha qüestionat que els treballadors vagen al servei públic"

Puig ha comentat que "s'estava mirant qual era la solució més adequada", com "una qüestió instrumental" per a eixa reversió, i ha valorat que avance la consolidació "del servei públic de salut" a la Comunitat Valenciana i veient que "les privatitzacions no serveixen en la sanitat".

El cap del Consell s'ha pronunciat així després de la reunió que ha mantingut a Vallibona (Castelló) amb l'alcalde de la localitat, Juan José Colom, i amb veïns, preguntat per la reversió del departament de salut de Torrevella després que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, anunciara aquest dijous que la gestió d'aquest departament passarà "directament a les mans de la Conselleria de Sanitat".

"En cap cas, en cap moment s'ha qüestionat que els treballadors vagen a passar al servei públic, en cap cas", ha manifestat Ximo Puig. Després d'açò, ha exposat que "és evident que s'estava mirant qual era la solució més adequada, més positiva" i ha assenyalat que es tractava d'una qüestió instrumental", com ha dit "en moltes ocasions".

El responsable autonòmic ha conclòs que "l'important és que el servei públic de salut va consolidant-se a la Comunitat Valenciana i que les privatitzacions no serveixen en la sanitat".