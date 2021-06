Page pide un acuerdo "contundente" a PP y Cs para exigir al Estado la A-43 por Almadén: "Que se dejen de ambigüedades"

Durante su intervención en Almadén (Ciudad Real) en el acto constitución del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha, García-Page ha señalado que uno de los argumentos que se utilizan desde Madrid -ya sea con este Ministerio o con el anterior- para no terminar de hacer la autovía, "ponerla en el furgón de cola" y no gastar dinero público, es el de las "discrepancias" y el de que "no haya consenso institucional".

Por ello, ha reclamado su apoyo a la oposición porque esta situación "se tiene que acabar", pues el trazado de la A-43 por Almadén "es una síntesis perfecta de todo lo que necesitamos". "El futuro con la A-43 es infinitamente mejor", ha subrayado, para preguntarse cómo puede ser que haya partidos "que no apuesten por Almadén" cuando "la humanidad se ha fijado en Almadén", en relación al reconocimiento mundial de la ciudad minera.

"Es una contradicción tremenda y si responde a algún tipo de especulación, como creo, peor", ha agregado el responsable autonómico, quien ha recalcado que "la A-43 es por Almadén o es por Almadén, porque tendrá que ser". De hecho, ha desvelado que "al máximo nivel" le comprometieron esta autovía y que el discurso del Gobierno de España cree que "irá bien", ha destacado.

Emiliano García-Page se ha referido, de la misma manera, a la conexión de España con Portugal, y la posibilidad que se abre con la candidatura conjunta España-Portugal para albergar el Mundial de Fútbol en 2030, seguro de que si este evento "se hace sin que haya AVE con Lisboa o las mejores comunicaciones por carretera con Portugal, todo el mundo se va a enterar de que el proyecto carece de infraestructuras".

SE MANTENDRÁ LA ESCUELA UNIVERSITARIA

Aprovechando su estancia en Almadén ha asegurado su compromiso y el de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) de mantener la Escuela Universitaria de la localidad. "Este rector la apoya", ha dicho García-Page, en referencia al actual responsable de la institución académica, Julián Garde, asegurando que aunque antes "había un proyecto tapado para acabar con ella", ahora "tanto la UCLM como la Administración autonómica están en condiciones de hacer un esfuerzo".

Igualmente, ha adelantado que actualmente hay sobre la mesa un proyecto de instalación de energía alternativa que cuenta con "total compatibilidad ambiental", supondrá una "aportación enorme" para la comarca de Almadén, y que sólo en su construcción generará más de 2.000 contratos de trabajo, pudiendo llegar a convertirse "en el más importante de Europa".

De otro lado, consciente de la importancia en esta zona del sector agroalimentario, ha avanzado que "probablemente antes de 15 días el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará otra nueva convocatoria de 70 millones de euros para inversiones" en este sector "que genera mucho empleo y muy localizado en el territorio".

VACUNACIÓN

Finalmente, se ha referido a la vacunación, para agradecer el trabajo de los sanitarios y de la Atención Primaria y asegurar que "va muy bien realmente" y que si la región sigue el ritmo actual puede "albergar la esperanza de bajar" de los 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Esto colocaría a Castilla-La Mancha "en una situación verdaderamente tremenda", lo que podría llevar a "pensar con claridad en abrir mucho la mano", pese a lo cual ha continuado reclamando prudencia, "porque no hemos terminado ni mucho menos de conocer el virus".