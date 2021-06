Turquía podría volver a Eurovisión casi diez años después de abandonarlo

Turquía participó en el Festival de Eurovisión entre 1975 y 2012, año en el que este concurso musical se convirtió en motivo de debate nacional en el país, después de que el mismísimo primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunciara que abandonaban el festival.

La excusa por aquel entonces fue que había un "opaco y politizado" sistema de votación que hacía que se supiera "con anterioridad" quién ganaría, así como la existencia del Big Five, los cinco países fundadores (España entre ellos) que por serlo pasan siempre pasan directamente a la final.

Y aunque llevan casi diez años alejados del festival de la canción, en el país hay muchos fanáticos del mismo y una y otra vez se habla de su posible regreso.

Como recordaba Fórmula TV, en 2018 el director general de la televisión pública turca, Ibrahim Eren, hablaba sobre la ganadora Conchita Wurst, asegurando que en Turquía no podían "difundir en directo a las nueve de la noche, en horario infantil, a un austríaco con barba y falda, que no acepta su sexo, que no admite pertenecer a ningún sexo y asegura ser a la vez hombre y mujer".

En Turquía poco ha cambiado sobre esta postura, pero podría haber una posibilidad de que el país frontera entre Europa y Asia regrese al festival.

"La TRT no volverá a Eurovisión si no hay cambios en el sistema de votación y nuestro Consejo se mantiene firme en esta postura, pero estamos de nuevo en contacto con la UER" (Unión Europea de Radiodifusión), decía Ibrahim Eren.

"El nuevo Supervisor Ejecutivo de la UER es muy bueno, nuestro equipo está conversando con él, pero no sé que pasará en el futuro", decía, el director de la tele pública Turca.