El PP denuncia que la Generalitat "té 19.000 xiquets en barracons i el 71% de col·legis planificats sense construir"

Gascó ha realitzat un balanç sobre les infraestructures educatives del Botànic i ha lamentat que hi ha "un munt de promeses incomplides", segons ha informat el PP en un comunicat. "Els qui venien a acabar amb els barracons han sigut incapaços de fer-ho. Puig va prometre 124 col·legis en els primers quatre anys, en 2015, amb una planificació que deien es comprometien a complir. Doncs ha sigut un complet desastre amb més del 70% d'incompliments", ha assenyalat la parlamentària.

Segons la diputada 'popular', "de 124 obres que van assegurar estarien finalitzades abans del primer trimestre de 2019 només 36 han engegat, el 29% del que van prometre, una autèntica vergonya". Per contra, ha afirmat que, en l'última legislatura del PP, en el període 2011-15, amb una situació econòmica "molt complicada de recessió", es van construir 54 infraestructures en quatre anys.

"Ara segueix el mateix nombre de barracons amb més de 19.000 alumnes en 1.012 mòduls, la qual cosa demostra que la construcció de centres educatius i l'eliminació d'aules prefabricades no és una prioritat", ha afegit.

A més, segons Gascó, el pla Edificant "no soluciona els problemes dels xiquets sinó del conseller". "Amb açò el Botànic aconsegueix no donar la cara. Els serveix d'escut per a poder no haver de treballar, per a no aguantar la pressió que suposa construir un mapa d'infraestructures que supose l'eliminació de totes les aules", ha sostingut.

En aquesta línia, ha al·ludit a la Intervenció General per a assenyalar que en 2018 "van pressupostar 110 milions d'euros per a la construcció de centres i van pagar 1.500.000; en 2019, van pressupostar 304 milions i van pagar 1.200.000; en 2020 van pressupostar 311 i van pagar nou i en 2021 han pressupostat 311 milions i encara no han pagat res".

"És a dir, dels 1.036 milions pressupostats han pagat 2,6. El mateix ocorre amb les retallades en el pla Edificant. Segons publica el DOGV, des de 2018 hi ha reconeguts oficialment retallades de 274 milions d'euros", ha dit.

"ROSTRE POLÍTIC"

Gascó ha lamentat que "fa falta un rostre polític sense precedents" i ha instat a "assumir responsabilitats polítiques" perquè "només han construït 36 centres educatius en set anys dels quals la meitat ja estaven en tramitació amb el PP".

En aquest context, ha criticat Marzà, a qui ha enlletgit que "es dedica a qüestions identitàries, però de gestió cap" perquè li ve "molt gran". "Edificant li serveix per a amagar-se però no per a construir col·legis. Mentre hi ha 19.000 xiquets en barracons ningú assumeix responsabilitats polítiques ni dona la cara. Ningú explica eixa falta d'execució, de planificació, de pagaments i de transparència perquè hi ha una total opacitat", ha insistit.

La diputada popular ha anunciat que exigiran explicacions de "per què estem amb les mateixes dades i no s'ha avançat gens ni mica en l'eliminació de les prefabricades". "Aquest Consell viu dels 'ximoanuncis'", ha manifestat i ha retret que es dedica a "qüestions ideològiques i a viure "de l'autocomplaença i l'engany permanent".