La Generalitat lamenta que el Regne Unit incloga Balears en la seua llista verda: "Som de les regions més segures"

"Oferim confiança, credibilitat i reputació. Som probablement de les regions més segures d'Espanya i Europa", ha defès el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, després d'una reunió amb representants dels balnearis, sobre la inclusió de Balears a partir de finals de juny. La resta d'Espanya es manté en la llista 'ambre'.

Es tracta, al seu juí, d'una decisió errònia que perjudica una zona com la Comunitat que "gaudeix d'una situació sanitària suficientment positiva, resultat de l'esforç col·lectiu". Ha criticat així la "erràtica" manera d'actuar del govern de Boris Johnson durant els últims mesos, a més de destacar que el turisme britànic mostra un "rebuig frontal".

A partir d'ací, el titular de Turisme CV ha garantit que la Comunitat es manté a l'espera de la pròxima revisió on "tal vegada" el Regne Unit puga tindre en compte la realitat valenciana que "gens ha d'envejar a la de Balears". "És una decisió que òbviament respectem perquè no queda una altra, però seguirem defenent-ho", ha asseverat.

També ha defès que la Generalitat ha demostrat "per activa i per passiva" que el patró dels britànics que viatgen a la Comunitat no presenta diferències respecte a les illes, sense "cap element de perill" i amb un consum lligat a la permanència en el territori, "especialment en la Costa Blanca i a Benidorm".

Colomer ha recordat que la Comunitat va llançar recentment una campanya de promoció internacional centrada en mercats llunyans com Europa occidental, la Xina o els Estats Units, a més del Regne Unit com a principal mercat emissor. Ha cridat així a treballar al costat del sector per a acabar amb les "grans dependències" de mercats com el britànic.

I sobre el fet que la inclusió de Balears coincidisca amb els brots entre estudiants espanyols pels viatges de finalització de curs a Mallorca, ha resolt que el fonamental és el ritme de vacunació a la Comunitat. "Hem fet els deures i ha de tindre algun tipus de significat d'esperança", ha manifestat, per a prometre que seguiran treballant amb rigor, serietat i "gestionant amb humilitat i responsabilitat els resultats positius, que sens dubte són dels més òptims".