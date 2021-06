Cvirus.- La Comunitat apel·la a la "autoprotecció" després de la fi de la mascareta i estudiarà la tornada als estadis

"Hem de seguir cuidant-nos uns a uns altres", ha reivindicat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, a preguntes dels periodistes sobre la decisió que va acordar aquest dijous el Consell de Ministres per a tota Espanya.

Després de recordar que la pandèmia no ha passat, Oltra ha subratllat que la posició del govern valencià sempre ha estat basada en la prudència i la precaució, a més de posar l'accent que "que estiga permès no portar-la no significa que siga obligatori fer-ho". "Si aguantem una mica més, potser ens cuidem entre tots una mica millor", ha pregat.

Per a açò, la també consellera de Polítiques Inclusives ha defès que tant les persones vulnerables com els majors i els que no estan vacunats "s'autoprotegisquen i protegisquen a la resta" portant la mascareta.

Sobre la volta del públic als estadis, que va anunciar aquest dijous la ministra Carolina Darias i decidirà cada comunitat autònoma, la vicepresidenta ha remarcat que les restriccions segueixen vigents a la Comunitat sobre la base de l'última resolució de la Conselleria de Sanitat.

A partir d'ací, la taula interdepartamental COVID de la Generalitat es reunirà dimarts que ve 29 i plantejarà la seua proposta per a decidir sobre la base d'ella. Una proposta que, per a Oltra, ha de tindre com sempre una base tècnica i comptar amb l'aval sanitari i epidemiològic.