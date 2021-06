Junta pide no olvidar la mascarilla porque la pandemia no ha finalizado y la variante Delta afecta más a jóvenes

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido no "olvidar" la mascarilla una vez que se levanta la obligación de su uso en exteriores porque la pandemia "está muy cerca de su fin pero no ha finalizado" y además la variante Delta, aunque no está muy presente en la Comunidad, afecta más a los jóvenes.