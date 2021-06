Ya han pasado varias semanas desde que terminó la docu-serie de Rocío Carrasco, y varios meses desde que empezó y Antonio David fue despedido de Mediaset. Pero este jueves, el exguardia civil reapareció en el tanatorio de la M30 de Madrid para despedir a Mila Ximénez, y vivió un tenso encuentro con sus excompañeros de Sálvame.

Después, el exconcursante de GH VIP 7 se encontró con los reporteros de Europa Press y quiso destacar la tristeza que siente por la marcha de la periodista. Sin embargo, antes las preguntas sobre la docu-serie de Rocío Carrasco, ha querido ser más que breve.

"¿Cómo afrontas lo que ha pasado, que vaya a haber una segunda parte de la serie documental?", le preguntó la periodista. "Pues bueno, todo está en manos de Iván, de mi abogado, y ya está", respondió.

Ante la posibilidad de que se reabra el caso, algo que Rocío Carrasco desea, él solo ha podido contestar con ironía: "Yo quiero un barco y no lo tengo". Después, la reportera le ha recordado algunas palabras de su exmujer, que asegura ver en Rocío Flores lo malo de él. "He visto todos los capítulos, no te preocupes, gracias por recordármelo", le ha respondido Antonio David.