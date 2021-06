La Comunitat apela a la "autoprotección" tras el fin de la mascarilla y estudiará la vuelta a los estadios

"Hemos de seguir cuidándonos unos a otros", ha reivindicado la vicepresidenta portavoz, Mónica Oltra, a preguntas de los periodistas sobre la decisión que acordó este jueves el Consejo de Ministros para toda España.

Tras recordar que la pandemia no ha pasado, Oltra ha subrayado que la posición del gobierno valenciano siempre ha estado basada en la prudencia y la precaución, además de hacer hincapié en que "que esté permitido no llevarla no significa que sea obligatorio hacerlo". "Si aguantamos un poco más, a lo mejor nos cuidamos entre todos un poco mejor", ha rogado.

Para ello, la también consellera de Políticas Inclusivas ha defendido que tanto las personas vulnerables como los mayores y los que no están vacunados "se autoprotejan y protejan al resto" llevando la mascarilla.

Sobre la vuelta del público a los estadios, que anunció este jueves la ministra Carolina Darias y decidirá cada comunidad autónoma, la vicepresidenta ha remarcado que las restricciones siguen vigentes en la Comunitat en base a la última resolución de la Conselleria de Sanidad.

A partir de ahí, la mesa interdepartamental COVID de la Generalitat se reunirá el próximo martes 29 y planteará su propuesta para decidir en base a ella. Una propuesta que, para Oltra, debe tener como siempre una base técnica y contar con el aval sanitario y epidemiológico.