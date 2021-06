La actriz Belén Écija habla de su buena relación con su madre, Belén Rueda, y su novio

Belén Écija, la hija de la actriz Belén Rueda y el productor Daniel Écija, se estrena como parte del nuevo elenco de la próxima temporada de Madres. Ha hablado de las dificultades de la industria en estos tiempos y, siguiendo los pasos de su madre, "vuela sola" pero acompañada de su actual pareja.

La actriz, que se adentra en la cuarta temporada de Madres, empieza su nuevo proyecto con ganas aunque con lástima por dejar atrás al anterior elenco de la serie. En su breve encuentro con Europa Press ha compartido que la serie enseña a "ser generosos", porque, según lo comparte, "hay trabajos muy duros".

De cara a la maternidad de la serie, ha avanzado que "no tiene mucho que ver con madres las siguientes temporadas".

“Me han dicho un millón de veces que me parezco muchísimo a mi madre. Nos parecemos un poquito, pero no tanto”, ha asegurado la actriz Belén Écija. Le gusta que se lo recuerden, la mantiene como ejemplo a seguir y la admira, aunque ha opinado que físicamente no no tienen gran parecido.

En este proceso, Belén ha aprendido que no tiene gran capacidad para estar sola y, por ello, los meses de confinamiento decidió pasarlos en la casa familiar, con su madre, Belén Rueda, cuyos pasos sigue en su día a día. Rueda la deja “volar sola" y eso le parece “lo más bonito”. “Ella me da muchos consejos cuando se los pido”, añade, antes de hacer mención a que su madre también vuela bien y sola.

Belén Écija comparte en redes la relación con su pareja

A pesar de esa sensación de soledad, la actriz ha demostrado el cariño hacia su pareja, Jaime Sánchez, por Instagram. Algunos de sus publicaciones de Instagram lo demuestran: "Si nos conociéramos hoy por primera vez en el tren... ¿Me hablarías, me pedirías, que me bajara del tren contigo?”, añade en una de sus fotos de viaje.

Lo conoce desde hace cinco años y, tal y como contó hace meses en su cuenta de Instagram, eran amigos y tenían "una conexión guay". Compartían cada encuentro con especial ilusión, "pero por circunstancias de la vida el amor no surgió hasta hace poco más de año y medio". “Estamos felices”, ha compartido en su última aparición pública.