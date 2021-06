Rafael Amargo habla de su situación judicial meses después de ser detenido: "Luego resulta que indultan a algunos"

Fue a principios del pasado mes de diciembre cuando Rafael Amargo copó todos los titulares por ser detenido por supuesta pertenencia a banda criminal de tráfico de drogas. Su obra, Yerma, y su vida se paró en seco y el bailaor, que niega tales acusaciones aunque reconoce que sí ha consumido estupefacientes, quedó en libertad a la espera de juicio.

Ahora, medio año después, Rafael Amargo se ha pronunciado sobre el tema y ha hablado de lo que este suceso ha influido en su trabajo. "La solución es que a ningún español se le tiene que negar el trabajo".

"Me encantaría tener un poco más el apoyo de tantísimas personas. No lo estoy contando ni nada, pero estoy sintiendo un maltrato innecesario e injusto y muy mal hecho", ha comentado este jueves por la noche a los reporteros de Europa Press. "A mí no me tiene que dar nadie un escarmiento, solo Dios o mi padre. A mí un juez lo que me tiene que dar es una sentencia, no un escarmiento".

El coreógrafo también ha querido mostrar su apoyo a su compañero de profesión, Diego 'El Cigala', recientemente acusado por violencia de género: "Diego es una persona que tendrá su genio o lo que sea, pero que creo que no era el momento para que le hicieran eso, porque él está muy bien".

"Él estaba terminando una relación y hay que entenderlo, hay que intentar entender que las cosas se acaban. Yo le mando un beso y mi apoyo fuerte a Diego", ha añadido.

También le ha mandado un mensaje a Mila Ximénez, recientemente fallecida, de la cual ha dicho que era "una persona fuerte y con un carácter tan brillante": "Se va a notar mucho su hueco y le mandamos, donde esté, un beso muy fuerte".

Entonces, antes de marcharse, la periodista le ha deseado "que se solucionasen estos problemas" y que estuviera "de nuevo al escenario", momento que él ha aprovechado para volver al micrófono antes de despedirse: "Sí, porque luego resulta que indultan a los de la cárcel y a los del Frente Polisario y a los de la maleta de Venezuela. Perdónenme, pero se están pasando y no es necesario hacerlo tan mal".