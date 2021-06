C-LM contesta a López Miras sobre el futuro de Murcia: "Cuando no se ha podido trasvasar no ha desaparecido"

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha desmentido las declaraciones realizadas el pasado miércoles por el presidente murciano, Fernando López Miras, sobre el Trasvase-Tajo Segura, afirmando que a pesar de que la cuenca cedente va a tener más beneficios, "otros también van a tener garantizado su futuro". "No comparto las palabras del presidente de Murcia de que la región va a desaparecer sin trasvase, primero porque no desaparece el trasvase y, segundo, porque cuando no se ha podido trasvasar agua, porque no había en Entrepeñas y Buendía, no ha desaparecido la región de Murcia, ni si quiera el sector agroalimentario", ha manifestado.