Cs qualifica la reversió de Torrevella de "triomf a la improvisació" i exigeix a Barceló que explique el full de ruta

Llopis ha assenyalat en un comunicat que "ja el passat octubre, quan es va comunicar a l'empresa concessionària que no es renovaria el contracte en el centre, Cs va demanar a Barceló que compareguera en Les Corts per a explicar el procés però, a data de hui, encara no ho ha fet".

"Ningú en el Botànic ha pogut quantificar els gastos que suposaran aquesta reversió i, ara, la Conselleria de Sanitat pretén absorbir al personal sanitari directament i seguint el mateix model que s'ha demostrat fallit i ineficaç a Alzira", ha afegit.

"No hi ha informe que avale la seua viabilitat ni que aquest siga la millor opció", ha manifestat Llopis després d'assegurar que "l'única cosa que queda i que li importa al Botànic, per damunt de l'atenció als valencians, són els gestos de Compromís de cara al seu pròxim congrés i les baralles internes en Podem per a apuntar-se el tant".