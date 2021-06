Este jueves, Ya es mediodía ha contado con Javier Ruiz, Cristina Cifuentes y Manuel Cerdán en su mesa analizando las noticias del día. Sin embargo, a veces la actualidad hace estallar la tensión, y en esta ocasión ha llegado incluso a enfadar a Sonsoles Ónega.

Los colaboradores han comentado la noticia de la supuesta agresión de Íñigo Errejón a un vecino de Lavapiés, pues la titular del juzgado ha solicitado un análisis "exhaustivo" de la grabación de seguridad.

"A mí, como ya me empieza a cansar de que te arrastren el nombre y luego se archive, me gustaría saber si hay o no sustancia. Es lo de siempre, para todos, pero cada vez que a alguien le va bien electoralmente en la izquierda empiezan a surgir cosas absolutamente alucinantes", ha opinado Javier Ruiz.

En ese momento, Cristina Cifuentes ha intervenido para rebatir esa afirmación poniendo su caso como ejemplo de política de derechas que también lo ha vivido. La tensión entre ambos ha empezado a aumentar mientras la presentadora les pedía que pararan, que tenía que cambiar de tema.

Sonsoles Ónega se cuadra ante un contertulio “ ¿Quieres que me echen? ¿Me contratas tú? pic.twitter.com/gmt9NlAC68 — TVMASPI (@sebas_maspons) June 24, 2021

Entonces, Manuel Cerdán ha desoído esta petición de Ónega y se ha metido en el debate. "Estoy fuera de tiempo, compañeros", ha comentado la periodista. "Te he pedido la palabra desde hace cinco minutos", le ha contestado Cerdán.

"No, no, no, Cerdán, estoy fuera de tiempo. ¿Qué quieres, que me echen? Cerdán, me echan. Me contratas luego tú, ¿o qué hacemos?", ha comentado Sonsoles después y, antes de terminar ese bloque, sonrió a cámara.