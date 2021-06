La FEHT recuerda que la recuperación no depende de un 'semáforo' y destaca la importancia del turismo interior

Así aseguró en unas declaraciones a Europa Press en las que entendió que el país británico debería hacer decaer su sistema de colores porque así es "imposible" conseguir un volumen importante de turistas.

De esta manera, Mañaricúa hizo especial hincapié en la importancia de que el Reino Unido y la Unión Europea firmen un tratado para que el país anglosajón se sume al Certificado Digital Covid de la UE para que los ciudadanos del continente puedan desplazarse sin restricciones dentro del espacio comunitario a partir del 1 de julio.

Apuntó aquí que los británicos suponían antes de la pandemia un tercio de los turistas en Canarias y "esto no se puede cambiar de un día a otro, es una promoción de años". "Alemania permite el turismo a Canarias, pero tampoco viene una gran masa de visitantes", aseveró.

"Pese a que Baleares esté en verde y parece que las cifras vayan a mejorar en julio -continuó el presidente-, nadie asegura que se vaya a mantener así en agosto. La incertidumbre es máxima, este año la temporada turística no va a estar salvada para nadie, independientemente de estar en verde o ámbar".

Según la FEHT, el efecto que tendrá la decisión del Reino Unido es que muchos hoteles "no abrirán". "Están siendo y serán los propios turistas canarios los que ayuden a que los hoteles se mantengan abiertos. No existe recuperación turística porque levanten un semáforo o no. Los españoles ocuparán las camas españolas, recibiremos turistas pero nada que ver con lo que era antes", concluyó.