El Teatre Arniches d'Alacant tanca la temporada 20/21 amb una assistència total de 6.231 espectadors

En concret, des de l'inici de la temporada han passat per l'Arniches 6.231 espectadors que han pogut gaudir de 72 espectacles, 41 d'ells de companyies o artistes de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa el 59%.

Es tracta d'un balanç "molt positiu", tant pel que fa a la qualitat de l'oferta, com a la resposta del públic, que ha confirmat el seu suport a la cultura cada cap de setmana des de l'engegada de l'activitat a l'octubre de 2020, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

La delegada de l'Institut Valencià de Cultura a Alacant, Alicia Garijo, ha expressat la seua "emoció" en despedir una temporada marcada per la situació sanitària, de la qual destaca l'"esforç" de l'IVC per mantindre viva la cultura de la Comunitat Valenciana "i seguir oferint una programació de qualitat, en condicions de seguretat, i sempre amb la mirada posada a recolzar als professionals valencians".

"Tanquem una etapa complicada de la qual ens quedem amb el treball en equip per a mantindre l'oferta, cuidar als espectadors, i sobretot amb la imatge del públic eixint del teatre cada setmana amb el somriure posat, encara que siga darrere de les mascaretes", ha indicat.

Garijo ha agraït també el suport constant de l'IVC per a poder solucionar les dificultats que han anat sorgint, i afig: "Malgrat tot, el nostre balanç és "molt positiu" i ara toca "mirar a l'estiu".

"Seguim treballant per a oferir un gran Festival d'Arts Escèniques en Muelle 12: FRESCA!, que serà la verdadera guinda de la temporada i, per descomptat, ja amb el focus posat en la temporada 2021-2022", ha afegit.

A més, l'IVC ha complit el seu compromís amb les funcions cancel·lades pel tancament dels teatres durant el confinament, reprogramant 8 de les actuacions entre octubre i desembre de 2020.

Així mateix, s'han recuperat els cicles "Som Menuts", "Juno a la tardor" o "MOVA", i reprès la participació en festivals com a Abril en Dansa o El Festival de Cinema d'Alacant; a més de formar part de la commemoració de l'Any Berlanga, o la col·laboració amb entitats com Institució Alfons el Magnànim, La Cívica, Escola Valenciana o la Universitat d'Alacant.

Finalment, ha recordat que l'Institut Valencià de Cultura ha ampliat enguany la seua oferta cultural en la ciutat d'Alacant amb la creació del Festival Internacional d'Arts Escèniques: FRESCA!, que se celebrarà en Muelle 12 del 17 al 25 d'agost.

Es tracta d'un festival de gran format que reunirà per primera vegada en Alacant a algunes de les companyies de teatre, dansa i circ amb major projecció nacional i internacional. "Un esdeveniment únic que representa la ferma aposta de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport per Alacant com a gran exponent cultural", ha culminat l'IVC.